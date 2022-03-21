Учора компанія Epic Games офіційно оголосила, що планує перерахувати частину своїх прибутків у фонди, які допомагають жертвам війни. А вже сьогодні стало відомо, скільки коштів за перший день такої благодійної акції змогли зібрати фанати Fortnite.

До теми Epic Games і Microsoft віддадуть весь прибуток нового сезону Fortnite фондам підтримки України

Потужна підтримка Epic Games

Одразу ж відзначимо, що вчора в цій відеогрі стартував другий сезон третьої глави, а разом з ним з'явилася й довгоочікувана нова бойова перепустка. До її складу традиційно ввійшло чимало нових скінів та косметичних предметів.

Також розробники повідомили, що цілий тиждень у відеогрі буде відсутнє будівництво, яке дратує чималу кількість потенційних гравців у Fortnite. Разом все це спровокувало те, що гравці годинами перебували в чергах на сервер.

Усе це ми написали для того, щоб ви зрозуміли, наскільки "прибутковий час" розробники пожертвували українцям. Напевно, абсолютно всім зрозуміло, що фанати Fortnite найактивніші саме в перші дні після старту нового сезону. Вони купують нові бойові перепустки, підписки, скіни, внутрішньоігрову валюту та інші подібні товари.

А компанія Epic Games написала, що пожертвує в благодійні фонди всі свої прибутки з Fortnite, які отримає за перші два тижні нового сезону. На нашу думку, це одна з найпотужніших підтримок, яка надходила від представників індустрії відеоігор.

Скільки грошей зібрали шанувальники Fortnite за перший день

Напевно, найкращим підтвердження всього написаного нами є той факт, що всього за день фанати Fortnite зібрали 36 мільйонів доларів. А попереду ще тринадцять таких днів, хоча й дуже ймовірно, що пік вже пройдено.

Наостанок відзначимо, що до 3 квітня зробити свою своєрідну пожертву можуть всі гравці у Fortnite. Також додамо, що зробити це можна не лише в Epic Games Store, а й у фірмовій крамниці Microsoft. Ця компанія також пообіцяла, що перерахує всі прибутки від продажів контенту для Fortnite у благодійні фонди, які допомагають постраждалим українцям.

Постер нового сезону / Фото з офіційного сайту Fortnite