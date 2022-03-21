Вчера компания Epic Games официально объявила, что планирует перечислить часть своей прибыли в фонды, помогающие жертвам войны. А сегодня стало известно, сколько средств за первый день такой благотворительной акции смогли собрать фанаты Fortnite.

К теме Epic Games и Microsoft отдадут всю прибыль нового сезона Fortnite фондам поддержки Украины

Мощная поддержка Epic Games

Сразу же отметим, что вчера в этой видеоигре стартовал второй сезон третьей главы, а вместе с ним появился и долгожданный новый боевой пропуск. В его состав традиционно вошли немало новых скинов и косметических предметов.

Также разработчики сообщили, что целую неделю в видеоигре будет отсутствовать строительство, которое раздражает большое количество потенциальных игроков в Fortnite. Вместе все это спровоцировало то, что игроки часами находились в очередях на сервер.

Все это мы написали для того, чтобы вы поняли, насколько "прибыльное время" разработчики пожертвовали украинцам. Наверное, абсолютно всем понятно, что фанаты Fortnite самые активные именно в первые дни после старта нового сезона. Они покупают новые боевые пропуска, подписки, скины, внутриигровую валюту и другие подобные товары.

А компания Epic Games написала, что пожертвует в благотворительные фонды всю свою прибыль с Fortnite, которую получит за первые две недели нового сезона. По нашему мнению, это одна из самых мощных поддержек, которая поступала от представителей индустрии видеоигр.

Сколько денег собрали поклонники Fortnite за первый день

Наверное, самым лучшим подтверждением всего написанного нами является тот факт, что всего за день фанаты Fortnite собрали 36 миллионов долларов. А впереди еще тринадцать таких дней, хотя и очень вероятно, что пик уже пройден.

Напоследок отметим, что до 3 апреля сделать свое своеобразное пожертвование могут все игроки в Fortnite. Также добавим, что сделать это можно не только в Epic Games Store, но и в фирменном магазине Microsoft. Эта компания также пообещала, что перечислит всю прибыль от продаж контента для Fortnite в благотворительные фонды, помогающие пострадавшим украинцам.

Постер нового сезона / Фото с официального сайта Fortnite