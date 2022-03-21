36 мільйонів доларів за один день: фанати Fortnite потужно підтримали Україну

Шанувальники Fortnite потужно підтримали українців, які постраждали від дій орків. Вони за один день змогли зібрати 36 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу нашій країні.

Учора компанія Epic Games офіційно оголосила, що планує перерахувати частину своїх прибутків у фонди, які допомагають жертвам війни. А вже сьогодні стало відомо, скільки коштів за перший день такої благодійної акції змогли зібрати фанати Fortnite.

До теми Epic Games і Microsoft віддадуть весь прибуток нового сезону Fortnite фондам підтримки України

Потужна підтримка Epic Games

Одразу ж відзначимо, що вчора в цій відеогрі стартував другий сезон третьої глави, а разом з ним з'явилася й довгоочікувана нова бойова перепустка. До її складу традиційно ввійшло чимало нових скінів та косметичних предметів.

Також розробники повідомили, що цілий тиждень у відеогрі буде відсутнє будівництво, яке дратує чималу кількість потенційних гравців у Fortnite. Разом все це спровокувало те, що гравці годинами перебували в чергах на сервер.

Усе це ми написали для того, щоб ви зрозуміли, наскільки "прибутковий час" розробники пожертвували українцям. Напевно, абсолютно всім зрозуміло, що фанати Fortnite найактивніші саме в перші дні після старту нового сезону. Вони купують нові бойові перепустки, підписки, скіни, внутрішньоігрову валюту та інші подібні товари.

А компанія Epic Games написала, що пожертвує в благодійні фонди всі свої прибутки з Fortnite, які отримає за перші два тижні нового сезону. На нашу думку, це одна з найпотужніших підтримок, яка надходила від представників індустрії відеоігор.

Скільки грошей зібрали шанувальники Fortnite за перший день

Напевно, найкращим підтвердження всього написаного нами є той факт, що всього за день фанати Fortnite зібрали 36 мільйонів доларів. А попереду ще тринадцять таких днів, хоча й дуже ймовірно, що пік вже пройдено.

Наостанок відзначимо, що до 3 квітня зробити свою своєрідну пожертву можуть всі гравці у Fortnite. Також додамо, що зробити це можна не лише в Epic Games Store, а й у фірмовій крамниці Microsoft. Ця компанія також пообіцяла, що перерахує всі прибутки від продажів контенту для Fortnite у благодійні фонди, які допомагають постраждалим українцям.

Постер нового сезону / Фото з офіційного сайту Fortnite