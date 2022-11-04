Стадія легенд на цьогорічному святі контр-страйку стартує вже завтра і командам не терпиться вступити в бій за головний приз у 1 мільйон доларів, повідомляє 24 канал.

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Природно, що увага шанувальників CS найбільше прикута до фаворитів змагання та власних улюбленців, але є декілька гравців за якими ми все ж радимо уважно слідкувати у фінальній стадії турніру, незалежно від персональних симпатій.

Лотан "Spinx" Гіладі – Team Vitality

Spinx на стадії челенджерів / зображення hltv.org

Опісля "оновлення" складу ін'єкцією колишніх гравців Astralis, Team Vitality довгий час не могли знайти свою гру. Невдачі буквально переслідували колектив, аж поки не з'явився цей ізраїльський чарівник.

Саме Spinx додав грі "віталіків" того чого їй не вистачало та допоміг нарешті взяти трофей – ESL Pro League 16. Чи було це випадковістю, чи ми є свідками відродження французьких мастодонтів Counter-Strike – дізнаємося вже незабаром.

Флоріан "syrsoN" Ріше – BIG

syrsoN на стадії челенджерів / зображення hltv.org

На нашу думку, найбільш недооцінений снайпер у світі. Після короткого періоду домінації на початку "ери онлайну" BIG та syrsoN швидко повернулися на більш звичні місця у рейтингу hltv.

Попри це, нікуди не поділася майстерність німця, а все чого йому не вистачає для того, щоб стати в один ряд з найкращими гравцями світу – це стабільність. Проте, Флоріан упевнений, що зможе її віднайти.

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Мені начхати на те, що люди говорять про мене! Я знаю на що здатний, – емоційно сказав снайпер BIG і ми йому щиро віримо.

Не дарма він завершив стадію челенджерів із рейтингом 1.41, посівши 3 місце за цим показником.

Марек "YEKINDAR" Галінскіс – Team Liquid

YEKINDAR на стадії челенджерів / зображення hltv.org

Здавалося б що спільного у Марека та будь-якого непоганого українського футболіста у віці плюс-мінус 27 років? Правильно, статус вічно перспективного.

YEKINDAR надзвичайно вправний стрілець, але йому постійно бракує чогось для того, щоб вирватися в топ. Цікавий вибір нового колективу після того, як латвієць покинув команду, яку ми воліємо не називати, безумовно викликає ще більше інтересу до його персони на мейджорі.

Чи зможе кіберспортсмен нарешті повністю розкрити свої можливості та допомогти "рідким" поборотися за високі місця на турнірі – відповідь лише за ним.

Віктор "sdy" Оруджев – NAVI

sdy за справою / зображення hltv.org

Сонечко української кіберспортивної сцени та, якщо вам завгодно, "совість" NAVI. Окрім того, що це буде перший мейджор в житті для Віктора, цей турнір також буде кінцем його випробовувального терміну в стані "народжених перемагати".

Протягом кількох останніх змагань sdy неодноразово доводив усім скептикам, а головне самому собі, що він може грати на найвищому рівні. Тепер же прийшов час зробити це ще раз і бажано дуже гучно.

Усі ми пам'ятаємо як пройшов перший турнір Оруджева у джерсі NAVI та безумовно хочемо, щоб так само тріумфально для української організації закінчився й IEM Rio 2022.

Зауважте, стадія легенд IEM Rio 2022 розпочнеться вже завтра, а в першому матчі NAVI зійдуться з Team Vitality. Детальний розклад поєдинків можна знайти тут.