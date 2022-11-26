Освітлення є досить важливим аспектом сучасних відеоігор. Проте одна справа, коли це чисто візуальна історія та якийсь ретрейсинг, а зовсім інша, коли світло стає важливою частиною чи навіть основою ігрового процесу, повідомляє 24 канал.
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Alan Wake Remastered
Обкладинка гри Alan Wake Remastered / зображення з Steam
- Дата виходу: 5 жовтня 2021 року
- Платформи: Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC
Мабуть, найбільш очевидним проєктом, який спадає на думку є шедевральна робота від Remedy Entertaiment, а точніше її ремастер.
Відомий своїм захопливим детективним сюжетом та пропрацьованим головним героєм, Alan Wake також має дивовижно манливу естетику, починаючи від очевидного оммажу на атмосферу серіалу "Твін Пікс" та закінчуючи особливим використанням світла в ігровому процесі.
Alan Wake Remastered трейлер: відео
Світло в Alan Wake є потужним ігровим механізмом, який використовується, щоб просто таки фізично відірвати темряву від ворогів та зробити їх чутливими до різного роду озброєння.
Водночас те, як тіні згущуються навколо вас у моторошних локаціях гри, робить ваш ліхтарик єдиним порятунком, а батарейки найбажанішою знахідкою.
Amnesia: The Dark Descent
Обкладинка гри Amnesia / зображення з YouTube
- Дата виходу: 8 вересня 2010 року
- Платформи: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC та мобільні телефони
Amnesia добре знайома шанувальникам жанру горорів, адже, можна сказати, відродила цей жанр, подарувавши при цьому славу купі ютуберів, серед яких сам PewDiePie.
Amnesia: The Dark Descent трейлер – відео
Одна з механік проєкту грає на цілком реальному страху людини – бути в темряві. Коли персонаж довго знаходиться без світла, то починає втрачати ясність розуму і монстри у його голові стають реальними.
Попри це, довго ходити при світлі також не вийде, адже цим ви привабите всіх тих монстрів, які існують у світі реальному. Ось так і доводиться балансувати між світлом та темрявою.
Darkest Dungeon
Постер гри Darkest Dungeon / зображення з turnbasedlovers.com
- Дата виходу: 19 січня 2016 року
- Платформи: PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One, PC та мобільні телефони
Darkest Dungeon, як ви могли здогадатися з назви, є дуже темною грою, як у прямому, так і в переносному сенсі.
Проєкт безжальний до персонажів та не дає їм шансу на помилку, адже якщо вони гинуть – це назавжди.
Darkest Dungeon трейлер: відео
Коли ваша група заходить у підземелля, у їх розпорядженні є повністю запалений факел, який слабшає з кожною наступною відвіданою кімнатою.
Яскравий факел дає вам більше шансів ухилитися від ворожих атак, змогу розвідувати кімнати та зменшувати ймовірність засідки, тоді як тьмяніше світло робить навпаки, проте збільшує можливий лут. Але хіба коштовності чи нова броня мають якусь користь для мертвих?
The Darkness II
Постер гри The Darkness II / зображення з Steam
- Дата виходу: 7 лютого 2012 року
- Платформи: PlayStation 3, Xbox 360, PC
У той час, коли в усіх попередніх проєктах світло переважно є вашим союзником – у цьому жорстокому олдскульному шутері все зовсім інакше.
Головний герой гри молодий бандит Джекі, одержимий демонами. При правильному підході, ці темні створіння дарують йому неймовірні можливості та способи жорстокої розправи над ворогами.
The Darkness II трейлер: відео
Одначе діє це все лишень у темряві. При потраплянні світла усі здібності Джекі, включно з регенерацією здоров'я, відключаються. Крім того, "зір" гравця стає затуманеним, а у динаміках починає лунати дзвін.
Саме тому краще якомога швидше відключити світло чи просто знищити його джерело.