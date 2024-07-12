Віртуальна прохолода – 4 відеоігри, які відволічуть вас від спеки
Літня спека може бути виснажливою, але на щастя, віртуальний світ завжди готовий запропонувати захопливі пригоди та прохолоду, нехай і віртуальну.
Відеоігри можуть стати чудовим способом уникнути спеки бодай ментально й перенестися в місця з більш комфортними кліматичними умовами. Чотири гри, які допоможуть у цьому, вам запропонує Games 24.
Варте уваги У що пограти: PlayStation оголошує список ігор для підписників у липні 2024 року
Subnautica: Bellow Zero
- Дата виходу: 30 січня 2019 року
- Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch
Пориньте у підводний світ невідомої крижаної планети, де вам належить виживати серед екзотичних морських створінь та досліджувати таємничі глибини океану.
Трейлер забавки – дивитися ролик
Підводне середовище з його темними та прохолодними водами створить відчуття справжньої свіжості. Крім того, захопливий сюжет і візуальні ефекти допоможуть забути про спеку зовні.
Як приємний бонус – офіційна текстова локалізація українською.
The Long Dark
- Дата виходу: 22 вересня 2014 року
- Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch
Засніжена канадська "пустеля" і ви після авіатрощі та у пошуках відповідей. Боротися доведеться з холодом, голодом та підступними вовками й іншими загрозами, які лише чекають, коли у вас закінчаться ресурси для виживання.
Трейлер проєкту – перегляньте відео
Засніжені пейзажі та відчуття холоду зроблять гру ідеальною для спекотного дня, а сама вона безумовно варта уваги як один з найкращих симуляторів виживання в індустрії й також має офіційну українську.
Celeste
- Дата виходу: 25 січня 2018 року
- Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch
Ця коротенька піксельна забавка пропонує гравцям піднятися на засніжену вершину гори Селеста, але зробити це складніше, ніж здається на перший погляд.
Трейлер гри – дивитися відео
Проєкт не лише випробує ваші навички платформінгу, але й захопить своєю історією та чудовими зимовими локаціями.
Assassin's Creed Valhalla
- Дата виходу: 10 листопада 2020 року
- Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
Якщо ж душа бажає пригоди більших масштабів, то у цій частині культової франшизи, Ubisoft закидають гравця у холодні та мальовничі землі Англії та Норвегії.
Трейлер Вальгали – перегляньте відео
Засніжені гори, річки та зимові пейзажі створять відчуття прохолоди. А напружений сюжет про помсту та честь вікінгів не залишить байдужим.