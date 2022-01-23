Розробники з інді-студії Kagami Works нещодавно представили сиквел своєї найвідомішої гри – Mirror 2: Project X. Проєкт вийшов ексклюзивно у Steam та став справжнім хітом платформи.

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Гравцям пропонують взяти на себе роль співробітника ФБДО (Федеральне бюро досліджень та охорони), яке забезпечує захист людства від надприродних явищ.

Геймплейно геймерів очікують різноманітні міні-ігри, від яких залежить просування сюжетом і відкриття особливостей різних звабливих персонажок. За словами розробників кожен вибір у грі має значення та впливає на подальший перебіг історії.

Трейлер Mirror 2: Project X



Схоже, що це все у купі з гарно намальованими супутницями підкорило чимало геймерів, адже на своєму піку онлайн гри у Steam склав 45657 гравців, що є вельми солідним показником.

Також, на момент написання матеріалу, на сторінці гри залишено 13847 відгуків з яких понад 94% (13474) є позитивними. Хоча основним регіоном де гра набрала популярність є Азія, цікаво буде спостерігати за тим чи зможе вона підкорити й інші ринки.