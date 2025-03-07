5 цікавих фактів про кіберспорт, яких ви не знали

Кіберспорт давно перестав бути просто розвагою для геймерів – сьогодні це індустрія з мільйонними призовими, натовпами фанатів та офіційним визнанням у деяких країнах. Але за яскравими турнірами, напруженими матчами та легендарними гравцями ховається чимало деталей, про які знають далеко не всі.

У цій статті 24 Канал зібрав п'ять неочевидних фактів про кіберспорт, які по-справжньому вражають. Вони змінять ваше уявлення про цю сферу.

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Батьківщина кіберспорту

Чи знали ви, де саме вперше зародився кіберспорт як явище? Його батьківщиною офіційно вважається Південна Корея. Ще багато років тому влада країни ухвалила низку законів, які не лише започаткували Корейську асоціацію кіберспорту, а й закріпили його у статусі офіційного і легального виду змагань. Завдяки цьому багато фанатів комп'ютерних ігор змогли реалізувати свої навички на професійній основі.

Це рішення також забезпечило Південній Кореї додатковий дохід від туризму, адже масштабні турніри збирали чималі натовпи глядачів. Хоча сьогодні ковдру на себе тягнуть інші країни, такі як Румунія з її PGL або Франція та Німеччина з їхньою ESL, Корея все ще є одним із головних осередків кіберспорту у світі.

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Найдовша серія програшів

У 2018 році команда Shanghai Dragons, яка грає в Overwatch, програла 42 гри підряд у рамках першого сезону ліги. На той час це була єдина китайська команда, яку заснували за рік до того.

На щастя для Shanghai Dragons, вони змогли здобути свою першу перемогу в третьому матчі сезону 2019 року, і після цього грали ще кілька років. У 2023 році склад було розформовано.

Shanghai Dragons йшли до перемог через суцільну серію невдач

Кіберспортсмени тренуються, як олімпійці

Хоча може здатися, що кіберспорт – це просто сидіння перед екраном, насправді гравці дотримуються жорстких тренувальних режимів.

Професійні кіберспортсмени проводять за тренуваннями 8 – 12 годин на день. До процесу підготовки входять фізичні вправи, медитація, перегляд і ретельний аналіз матчів, розбір помилок, а також робота з психологами для покращення концентрації та витривалості.

Деякі кіберспортивні турніри збирають більше глядачів, ніж Олімпійські ігри

Фінал чемпіонату світу з League of Legends у 2023 році зібрав 6,4 мільйона глядачів, не враховуючи китайську аудиторію. Це більше, ніж фінал Супербоула у США чи Олімпійських ігор у деяких дисциплінах.

Кіберспорт уже переганяє традиційний спорт за популярністю серед молоді, і ця тенденція лише зростає. Хоча багато хто полюбляє спекулювати гучними заголовками про те, що кіберспорт помирає, це далеко не так. Навпаки, кількість переглядів турнірів щороку збільшується, як і заробітки та призові команд.

Найбільший призовий фонд в історії кіберспорту

Найбільший призовий фонд в історії кіберспорту – понад 40 мільйонів доларів – було розіграно на турнірі The International 2021 з Dota 2. Для порівняння, це більше, ніж заробіток деяких зірок Голлівуду за рік.

Фінал The International 2021 з Dota 2

Ця сума стала можливою завдяки тому, що у 2020 році TI не проводився через COVID, і Valve фактично склала докупи два призових фонди. Компанія формувала суму завдяки продажам бойових пропусків і користувачі охоче платили, з нетерпінням очікуючи на подію.