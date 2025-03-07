В этой статье 24 Канал собрал пять неочевидных фактов о киберспорте, которые по-настоящему впечатляют. Они изменят ваше представление об этой сфере.

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Родина киберспорта

Знали ли вы, где именно впервые зародился киберспорт как явление? Его родиной официально считается Южная Корея. Еще много лет назад власти страны приняли ряд законов, которые не только основали Корейскую ассоциацию киберспорта, но и закрепили его в статусе официального и легального вида соревнований. Благодаря этому многие фанаты компьютерных игр смогли реализовать свои навыки на профессиональной основе.

Это решение также обеспечило Южной Корее дополнительный доход от туризма, ведь масштабные турниры собирали немалые толпы зрителей. Хотя сегодня одеяло на себя тянут другие страны, такие как Румыния с ее PGL или Франция и Германия с их ESL, Корея все еще является одним из главных центров киберспорта в мире.

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Самая длинная серия проигрышей

В 2018 году команда Shanghai Dragons, играющая в Overwatch, проиграла 42 игры подряд в рамках первого сезона лиги. В то время это была единственная китайская команда, которую основали за год до того.

К счастью для Shanghai Dragons, они смогли одержать свою первую победу в третьем матче сезона 2019 года, и после этого играли еще несколько лет. В 2023 году состав был расформирован.

Shanghai Dragons шли к победам через сплошную серию неудач

Киберспортсмены тренируются, как олимпийцы

Хотя может показаться, что киберспорт – это просто сидение перед экраном, на самом деле игроки придерживаются жестких тренировочных режимов.

Профессиональные киберспортсмены проводят за тренировками 8 – 12 часов в день. В процесс подготовки входят физические упражнения, медитация, просмотр и тщательный анализ матчей, разбор ошибок, а также работа с психологами для улучшения концентрации и выносливости.

Некоторые киберспортивные турниры собирают больше зрителей, чем Олимпийские игры

Финал чемпионата мира по League of Legends в 2023 году собрал 6,4 миллиона зрителей, не считая китайской аудитории. Это больше, чем финал Супербоула в США или Олимпийских игр в некоторых дисциплинах.

Киберспорт уже перегоняет традиционный спорт по популярности среди молодежи, и эта тенденция только растет. Хотя многие любят спекулировать громкими заголовками о том, что киберспорт умирает, это далеко не так. Наоборот, количество просмотров турниров ежегодно увеличивается, как и заработки и призовые команд.

Самый большой призовой фонд в истории киберспорта

Самый большой призовой фонд в истории киберспорта – более 40 миллионов долларов – было разыграно на турнире The International 2021 по Dota 2. Для сравнения, это больше, чем заработок некоторых звезд Голливуда за год.

Финал The International 2021 по Dota 2

Эта сумма стала возможной благодаря тому, что в 2020 году TI не проводился из-за COVID, и Valve фактически сложила вместе два призовых фонда. Компания формировала сумму благодаря продажам боевых пропусков и пользователи охотно платили, с нетерпением ожидая события.