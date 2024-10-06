У листопаді Electronic Arts закриють одразу 5 своїх ігор

6 жовтня 2024, 13:15
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Автор: Максим Задворський

Джерело:

Gamerant

Листопад стане сумним місяцем для шанувальників ігор від EA, адже одразу 5 проєктів іменитих розробників фактично припинять своє функціонування.

Electronic Arts продовжують потрохи "ліквідовувати" свої старі проєкти й в листопаді подібна доля спіткає ще 5 відомих ігор.

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Останній шанс пограти в класику

EA завчасно оприлюднили список відеоігор, сервери яких вже у наступному місяці припинять своє функціонування.

Це дасть фанатам трохи часу аби востаннє насолодитися усіма онлайн можливостями улюблених проєктів, доки вони не переведені в "автономний" режим.

Серед ігор, які очікує таке закриття:

  • FIFA 22 – 4 листопада
  • Battlefield 3 – 7 листопада
  • Battlefield 4 (PS3/Xbox 360) – 7 листопада
  • Battlefield: Hardline (PS3/Xbox 360) – 7 листопада
  • NBA Live 18 – 7 листопада

На цю мить це остання офіційно оголошена партія забавок від EA, які будуть закриті у 2024 році, але до них, ймовірно, може приєднатися ще кілька ігор, тому шанувальникам студії слід бути уважними.