Геймер зумів знайти нове спільне хобі зі своїм батьком та змінити його думку щодо відеоігор, завдяки творінню FromSoftware, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Ніколи не пізно спробувати

Ютубер під ніком Babe1Babe2 любив ігри усе своє життя, але був змушений боротися з власним батьком, який вважав цю справу "марною тратою часу", яка шкодить мізкам, та у дитинстві дозволяв йому грати лише 1 годину на день.

Вже зараз, будучи у зрілому віці, контентмейкер запропонував 69-річному батьку стати головною зіркою його трансляцій та спробувати пройти легендарну Dark Souls.

GigaDad (як він сам себе називає) неочікувано погодився та поринув у захопливу подорож, яка тривала цілих 9 місяців та 1400 віртуальних життів.

За цей час середня кількість глядачів їхніх стрімів зросла з 5 до 1400 осіб, а сам батько блогера направду полюбив відеоігри.

Як розповідає новоспечений геймер, отримувати задоволення від процесу він почав після перемоги над Орнштейном та Смоугом, розповівши, що в той момент пережив захват, якого "раніше не відчував".

Повне відео – дивіться ролик

Коли ж син запитав батька чому він взагалі погодився на таку авантюру, той поділився дещицею мудрості.

Це тому, що я тебе люблю. Я давно зрозумів, що якщо ти хочеш бути поруч з кимось, ти не намагаєшся переконати їх зробити те, що хочеш зробити ти, ти йдеш і робиш те, що хоче зробити він,

– сказав GigaDad.

Тепер тато блогера навіть пробує переконати свою дружину пограти в Dark Souls, а те що почалося як свого роду жарт, перетворилося на досвід, який змінив життя обох чоловіків.

Хто зна, можливо, колись дует спробує пограти разом в Elden Ring Nightreign.