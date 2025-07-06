Геймер сумел найти новое общее хобби со своим отцом и изменить его мнение о видеоиграх, благодаря творению FromSoftware, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Никогда не поздно попробовать

Ютубер под ником Babe1Babe2 любил игры всю свою жизнь, но был вынужден бороться с собственным отцом, считавшим это дело "пустой тратой времени", которая вредит мозгам, и в детстве позволявшим ему играть только 1 час в день.

Уже сейчас, будучи в зрелом возрасте, контентмейкер предложил 69-летнему отцу стать главной звездой его трансляций и попробовать пройти легендарную Dark Souls.

GigaDad (как он сам себя называет) неожиданно согласился и погрузился в увлекательное путешествие, которое длилось целых 9 месяцев и 1400 виртуальных жизней.

За это время среднее количество зрителей их стримов выросло с 5 до 1400 человек, а сам отец блогера действительно полюбил видеоигры.

Как рассказывает новоиспеченный геймер, получать удовольствие от процесса он начал после победы над Орнштейном и Смоугом, рассказав, что в тот момент пережил восторг, которого "раньше не испытывал".

Полное видео – смотрите ролик

Когда же сын спросил отца почему он вообще согласился на такую авантюру, тот поделился толикой мудрости.

Это потому, что я тебя люблю. Я давно понял, что если ты хочешь быть рядом с кем-то, ты не пытаешься убедить их сделать то, что хочешь сделать ты, ты идешь и делаешь то, что хочет сделать он,

– сказал GigaDad.

Теперь папа блогера даже пробует убедить свою жену поиграть в Dark Souls, а то что началось как своего рода шутка, превратилось в опыт, который изменил жизнь обоих мужчин.

Кто знает, возможно когда-то дуэт попробует поиграть вместе в Elden Ring Nightreign.