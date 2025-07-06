Ютубер змусив свого батька пройти Dark Souls і це змінило його життя
- Батько ютубера Babe1Babe2 змінив думку про відеоігри після проходження Dark Souls, що тривало 9 місяців та 1400 віртуальних життів.
- Середня кількість глядачів їхніх стрімів зросла з 5 до 1400, а 69-річний тато полюбив відеоігри, отримуючи задоволення від процесу.
- Батько погодився на цю авантюру через любов до сина, зрозумівши важливість підтримки спільних інтересів.
Батько ютубера Babe1Babe2 щиро вважав відеоігри марною тратою часу, але блогер попросив його пройти легендарну Dark Souls і через дев'ять місяців думка чоловіка змінилася.
Геймер зумів знайти нове спільне хобі зі своїм батьком та змінити його думку щодо відеоігор, завдяки творінню FromSoftware, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.
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Ніколи не пізно спробувати
Ютубер під ніком Babe1Babe2 любив ігри усе своє життя, але був змушений боротися з власним батьком, який вважав цю справу "марною тратою часу", яка шкодить мізкам, та у дитинстві дозволяв йому грати лише 1 годину на день.
Вже зараз, будучи у зрілому віці, контентмейкер запропонував 69-річному батьку стати головною зіркою його трансляцій та спробувати пройти легендарну Dark Souls.
GigaDad (як він сам себе називає) неочікувано погодився та поринув у захопливу подорож, яка тривала цілих 9 місяців та 1400 віртуальних життів.
За цей час середня кількість глядачів їхніх стрімів зросла з 5 до 1400 осіб, а сам батько блогера направду полюбив відеоігри.
Як розповідає новоспечений геймер, отримувати задоволення від процесу він почав після перемоги над Орнштейном та Смоугом, розповівши, що в той момент пережив захват, якого "раніше не відчував".
Повне відео – дивіться ролик
Коли ж син запитав батька чому він взагалі погодився на таку авантюру, той поділився дещицею мудрості.
Це тому, що я тебе люблю. Я давно зрозумів, що якщо ти хочеш бути поруч з кимось, ти не намагаєшся переконати їх зробити те, що хочеш зробити ти, ти йдеш і робиш те, що хоче зробити він,
– сказав GigaDad.
Тепер тато блогера навіть пробує переконати свою дружину пограти в Dark Souls, а те що почалося як свого роду жарт, перетворилося на досвід, який змінив життя обох чоловіків.
Хто зна, можливо, колись дует спробує пограти разом в Elden Ring Nightreign.