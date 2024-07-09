Схоже, що деякі геймери рішуче налаштовані скасувати вихід Assassin's Creed Shadows, повідомляє Games 24.
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Майбутня частина відомої серії від Ubisoft перенесе гравців до Японії, де їм доведеться керувати одразу двома персонажами – шинобі Наое та самураєм Ясуке.
Власне, останній став частиною масштабних та навіть скандальних дискусій у мережі, оскільки він чорношкірий.
На фоні цього користувач порталу Change.org Shimizu Toru зареєстрував петицію, яка вимагає скасувати реліз майбутньої гри.
Це серйозна образа японської культури та історії, а також може бути пов’язано з азійським расизмом. Ми закликаємо Ubisoft негайно скасувати випуск Assassin's Creed Shadows і продемонструвати серйозне дослідження та повагу до японської історії та культури,
– йдеться у тексті звернення.
На момент написання матеріалу, петиції не вистачає згоди близько десятка користувачів до відмітки у 75 тисяч підписів.
Скоріше за все, Ubisoft ніяк не відреагують на інцидент, однак він все ж кидає неприємну тінь на майбутній реліз гри.