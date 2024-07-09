Схоже, що деякі геймери рішуче налаштовані скасувати вихід Assassin's Creed Shadows, повідомляє Games 24.

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Майбутня частина відомої серії від Ubisoft перенесе гравців до Японії, де їм доведеться керувати одразу двома персонажами – шинобі Наое та самураєм Ясуке.

Власне, останній став частиною масштабних та навіть скандальних дискусій у мережі, оскільки він чорношкірий.

Цікаво! Ясуке є доволі контроверсійною постаттю в історії, а науковці та дослідники досі не можуть дійти остаточної згоди щодо його життя та того, чи справді він міг бути самураєм.

На фоні цього користувач порталу Change.org Shimizu Toru зареєстрував петицію, яка вимагає скасувати реліз майбутньої гри.

Це серйозна образа японської культури та історії, а також може бути пов’язано з азійським расизмом. Ми закликаємо Ubisoft негайно скасувати випуск Assassin's Creed Shadows і продемонструвати серйозне дослідження та повагу до японської історії та культури,

– йдеться у тексті звернення.

На момент написання матеріалу, петиції не вистачає згоди близько десятка користувачів до відмітки у 75 тисяч підписів.

Скоріше за все, Ubisoft ніяк не відреагують на інцидент, однак він все ж кидає неприємну тінь на майбутній реліз гри.