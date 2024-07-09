Похоже, что некоторые геймеры решительно настроены отменить выход Assassin's Creed Shadows, сообщает Games 24.
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Будущая часть известной серии от Ubisoft перенесет игроков в Японию, где им придется управлять сразу двумя персонажами – шиноби Наоэ и самураем Ясуке.
Собственно, последний стал частью масштабных и даже скандальных дискуссий в сети, поскольку он чернокожий.
На фоне этого пользователь портала Change.org Shimizu Toru зарегистрировал петицию, с требованием отменить релиз будущей игры.
Это серьезное оскорбление японской культуры и истории, а также может быть связано с азиатским расизмом. Мы призываем Ubisoft немедленно отменить выпуск Assassin's Creed Shadows и продемонстрировать серьезное исследование и уважение к японской истории и культуре, – говорится в тексте обращения.
На момент написания материала, петиции не хватает согласия около десятка пользователей до отметки в 75 тысяч подписей.
Скорее всего, Ubisoft никак не отреагируют на инцидент, однако он все же бросает неприятную тень на предстоящий релиз игры.