Похоже, что некоторые геймеры решительно настроены отменить выход Assassin's Creed Shadows, сообщает Games 24.

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Будущая часть известной серии от Ubisoft перенесет игроков в Японию, где им придется управлять сразу двумя персонажами – шиноби Наоэ и самураем Ясуке.

Собственно, последний стал частью масштабных и даже скандальных дискуссий в сети, поскольку он чернокожий.

Интересно! Ясуке является довольно контроверсионной фигурой в истории, а ученые и исследователи до сих пор не могут прийти к окончательному согласию относительно его жизни и того действительно ли он мог быть самураем.

На фоне этого пользователь портала Change.org Shimizu Toru зарегистрировал петицию, с требованием отменить релиз будущей игры.

Это серьезное оскорбление японской культуры и истории, а также может быть связано с азиатским расизмом. Мы призываем Ubisoft немедленно отменить выпуск Assassin's Creed Shadows и продемонстрировать серьезное исследование и уважение к японской истории и культуре, – говорится в тексте обращения.

На момент написания материала, петиции не хватает согласия около десятка пользователей до отметки в 75 тысяч подписей.

Скорее всего, Ubisoft никак не отреагируют на инцидент, однако он все же бросает неприятную тень на предстоящий релиз игры.