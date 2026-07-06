Еволюція жіночих образів

Протягом десятиліть ігрова індустрія трансформувалася, і разом із нею змінювалися ролі, які відводили жінкам. Якщо раніше вони часто виступали в ролі "дівчини у біді", то сьогодні протагоністки стають складними, багатогранними особистостями, які ведуть за собою мільйони гравців. 24 Канал склав список знакових героїнь, які сформували сучасне обличчя геймінгу.

Дивіться також Microsoft переробила 31 область у великому оновленні Flight Simulator

Однією з найвпливовіших фігур уже довгий час залишається Лара Крофт із серії "Tomb Raider", що з'явилася на екранах у 1996 році. Британська археологиня стала справжнім символом жіночої сили та атлетизму. Вона поєднує в собі непохитну впевненість, гострий розум та здатність виживати в найсуворіших умовах, розгадуючи стародавні загадки.

Попри те, що спочатку її образ мав певний відтінок сексуалізації, з роками розробники переглянули дизайн Лари, зробивши акцент на її особистості та професіоналізмі, не втрачаючи при цьому фірмової естетики.

Не менш важливою для жанру survival horror стала Джилл Валентайн із серії "Resident Evil". Разом із Крісом Редфілдом вона була однією з перших доступних для гри персонажів у оригінальній грі 1996 року. Як учасниця підрозділу S.T.A.R.S., Джилл протистояла жахливим створінням і зловісним корпораціям, довівши, що майстерність і витримка не залежать від статі.



Джилл Валентайн / Зображення Capcom

Коли йдеться про емоційну глибину та реалізм, неможливо оминути Еллі з "The Last of Us". Зростаючи в умовах постапокаліпсису, вона пережила численні втрати, що загартували її характер. Саркастична поведінка героїні приховує глибокі психологічні травми та почуття провини вцілілого. Якщо в першій частині вона була компаньйонкою, то в сиквелі Еллі стає центральною фігурою, демонструючи жорстоку, але зрозумілу спрагу помсти.

Подібний шлях спадкоємності пройшла й Аманда Ріплі в "Alien: Isolation". Будучи донькою легендарної Еллен Ріплі, Аманда вирушила на покинуту космічну станцію "Севастополь", щоб дізнатися долю своєї матері. Зіткнувшись із жахливим Ксеноморфом, вона продемонструвала неймовірну рішучість, що зробило її самостійною іконою ігрового горору.



Аманда Ріплі / Зображення Creative Assembly

У світі фентезі також відбуваються тектонічні зміни. Цірі з серії "The Witcher", яку виховував Відьмак Ґеральт та навчала чарівниця Йеннефер, пройшла шлях від бунтівної принцеси до грізної воїтельки. Вже відомо, що в майбутній трилогії, яка розпочнеться з "The Witcher IV", саме Цірі візьме на себе роль головної героїні, змінивши свого названого батька.

Деякі героїні підкорюють не фізичною силою, а розумом чи унікальними здібностями. Макс Колфілд із "Life is Strange" володіє здатністю відмотувати час. Її історія – це дослідження наслідків вибору та травм. Макс навмисно створили такою, щоб вона була близькою молодій аудиторії, показуючи дорослішання через складні моральні дилеми та відповідальність за долю близьких.

Алікс Венс у серії "Half-Life" довгий час була лише напарницею Гордона Фрімена, проте гра "Half-Life: Alyx" 2020 року нарешті дала їй можливість вийти на перший план. Проєкт у віртуальній реальності розкрив ранні роки її діяльності в Опорі, підкресливши її інтелект, хоробрість і майстерність у володінні зброєю.

Замикає цей почесний список принцеса Зельда з франшизи "The Legend of Zelda". Попри те, що її ім'я винесене в назву, довгий час вона була лише персонажем, якого потрібно рятувати. Проте з часом ситуація змінилася: Зельда ставала іграбельною в різних частинах, а в "Echoes of Wisdom" вона нарешті отримала повноцінну власну пригоду. Її головною рисою завжди залишалася мудрість, що зробило її однією з найбільш пам'ятних героїнь в історії відеоігор.