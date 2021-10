8 Ґрутів із 10: Marvel's Guardians of the Galaxy отримала оцінки від критиків

Нова гра за відомою кінофраншизою від Marvel зуміла зацікавити багатьох критиків своїм сюжетом та зануренням у світ Вартових Галактики, проте не обійшлося й без мінусів. Детальніше про все у матеріалі.

Незадовго до релізу проєкту від розробників з Eidos Montreal, спало так зване ембарго на публікацію оглядів від ігрових журналістів. Загальний тон рецензій налаштовує на те, що гра буде позитивно зустріта й самими геймерами, адже її є за що полюбити, втім місце для критики, звісно, також знайшлося.

Оцінки

За даними порталу metacritic із 66 рецензій професійних ігрових видань (версії гри для PS5) – 54 виявилися позитивними й ще 12 отримали статус змішаних. Загалом середня оцінка проєкту склала 81 пункт зі 100 можливих, що є досить солідним показником.

Релізний трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy



Marvel's Guardians of the Galaxy прийшлася до смаку таким авторитетним виданням як: IGN – 80/100, Dexerto – 80/100, DualShockers – 86/100 та GamesRadar+ – 80/100. Не так позитивно гру оцінили не менш відомі портали на кшталт GameSpot – 70/100 та PC Gamer – 70/100.

Що сподобалося?

Серед найбільших плюсів проєкту одноголосно відзначають чудово написаний та екранізований сюжет гри. Розумний сценарій, як його називають критики, достатньо розкриває персонажів команди Вартових та дає змогу прив'язатися до них емоційно.

Команда Вартових Галактики / зображення gamespot.com

Вся гра нагадує один великий діалог, який майже не переривається. Кожна взаємодія гравця з навколишнім середовищем викликає реакцію членів команди – і часто вона неймовірно кумедна. Нескінченний потік гумору вміло розбавляють серйозними думками про єдність колективу та персональними переживаннями екіпажу.

Одна з численних неймовірних локацій гри / зображення gameMAG

Що стосується ігрового процесу то похвалу заслужила система апгрейдів, яка дійсно впливає на геймплей і змушує гравця вдосконалювати навички персонажів. Також відзначили візуальну складову гри, адже кожна локація у Marvel's Guardians of the Galaxy виглядає просто неймовірно. Окремої поваги заслужив чудовий саундтрек проєкту, що об'єднав масу хітів епохи 80–их.

Проблеми Вартових

Проте не обійшлося й без ложки дьогтю. Серед мінусів оглядачам найбільше запам'яталися механічні та візуальні баги, нерівномірні за складністю битви з босами та загальна легкість й одноманітність головоломок.

Геймплейне відео Marvel's Guardians of the Galaxy



Бойова система також викликає запитання щодо своєї зручності та потребує досить багато часу, щоб розкрити свій потенціал. Через те, що гравець опосередковано керує ще четвіркою персонажів окрім головного героя, йому доводиться запам'ятовувати цілі комбінації клавіш, щоб вдало оперувати здібностями напарників, а на екрані у цей момент відбувається цілковитий хаос масштабної битви.

Окремої критики зазнали космічні баталії та кермування зорельотом, яке на думку деяких особливо радикальних критиків виконано просто таки жахливо.

Висновок

Старлорд у бою / зображення seasonedgaming.com

Загалом критики зійшлися у думці про те, що Marvel's Guardians of the Galaxy – дуже пристойна однокористувацька пригодницька гра, яка попри свої очевидні недоліки та певну відсутність інноваційності все ж пропонує геймерам зануритися у цікавий та захопливий сюжет й вдосталь посміятися над жартами харизматичних персонажів.

Окремий респект розробники з Eidos Montreal заслужили за індивідуальність власного продукту, адже за словами критиків, не потрібно бути фанатом кіновсесвіту чи коміксів від Marvel, щоб полюбити Вартових чи розуміти контекст сюжету – відеогра блискуче порається із цим завданням самотужки.

Marvel's Guardians of the Galaxy виходить вже сьогодні (26 жовтня) для Xbox One, PS4, PS5, ПК, Xbox Series X/S, Nintendo Switch та Google Stadia.