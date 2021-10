8 Грутов из 10: Marvel's Guardians of the Galaxy получила оценки от критиков

Новая игра по известной кинофраншизе от Marvel сумела заинтересовать многих критиков своим сюжетом и погружением в мир Стражей Галактики, однако не обошлось и без минусов. Детальнее обо всем в материале.

Незадолго до релиза проекта от разработчиков из Eidos Montreal спало так называемое эмбарго на публикацию обзоров от игровых журналистов. Общий тон рецензий настраивает на то, что игра будет положительно встречена и самими геймерами, ведь ее есть за что полюбить, впрочем, место для критики, конечно, тоже нашлось.

Оценки

По данным портала metacritic из 66 рецензий профессиональных игровых изданий (версии игры для PS5) – 54 оказались положительными и еще 12 получили статус смешанных. В общем и целом средняя оценка проекта составила 81 пункт из 100 возможных, что является достаточно солидным показателем.

Релизный трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy



Marvel's Guardians of the Galaxy пришлась по вкусу таким авторитетным изданиям как: IGN – 80/100, Dexerto – 80/100, DualShockers – 86/100 и GamesRadar+ – 80/100. Не так позитивно игру оценили не менее известные порталы вроде GameSpot – 70/100 и PC Gamer – 70/100.

Что понравилось?

Среди самых больших плюсов проекта единогласно отмечают прекрасно написанный и экранизированный сюжет игры. Умный сценарий, как его называют критики, достаточно раскрывает персонажей команды Стражей и позволяет привязаться к ним эмоционально.

Команда Стражей Галактики / изображение gamespot.com

Вся игра напоминает один большой диалог, который почти не прерывается. Каждое взаимодействие игрока с окружающей средой вызывает реакцию членов команды – и часто она невероятно забавна. Бесконечный поток юмора умело разбавляют серьезными мыслями о единстве коллектива и персональными переживаниями экипажа.

Одна из многочисленных невероятных локаций игры / изображение gameMAG

Что касается игрового процесса, то похвалу заслужила система апгрейдов, действительно влияющая на геймплей и заставляющая игрока совершенствовать навыки персонажей. Также отметили визуальную составляющую игры, ведь каждая локация в Marvel's Guardians of the Galaxy выглядит просто невероятно. Отдельной похвалы заслужил замечательный саундтрек проекта, объединивший массу хитов эпохи 80–х.

Проблемы Стражей

Однако не обошлось и без ложки дегтя. Среди минусов обозревателям больше всего запомнились механические и визуальные баги, неравномерные по сложности битвы с боссами и общая легкость и однообразие головоломок.

Геймплейное видео Marvel's Guardians of the Galaxy



Боевая система также вызывает вопросы о своем удобстве и требует достаточно времени, чтобы раскрыть свой потенциал. Из-за того, что игрок косвенно руководит еще четверкой персонажей, кроме главного героя, ему приходится запоминать целые комбинации клавиш, чтобы удачно оперировать способностями напарников, а на экране в этот момент происходит полный хаос масштабной битвы.

Отдельной критике подвергли космические баталии и управление звездолетом, которое по мнению некоторых особо радикальных критиков выполнено просто ужасно.

Выводы

Старлорд в бою / изображение seasonedgaming.com

В целом критики сошлись во мнении о том, что Marvel's Guardians of the Galaxy – очень приличная однопользовательская приключенческая игра, которая, несмотря на свои очевидные недостатки и определенное отсутствие инновационности, все же предлагает геймерам погрузиться в интересный и увлекательный сюжет и вдоволь посмеяться над шутками.

Отдельный респект разработчики из Eidos Montreal заслужили индивидуальностью собственного продукта, ведь по словам критиков, не нужно быть фанатом киновселенной или комиксов от Marvel, чтобы полюбить Стражей или понимать контекст сюжета – видеоигра блестяще справляется с этой задачей самостоятельно.

Marvel's Guardians of the Galaxy выходит уже сегодня (26 октября) для Xbox One, PS4, PS5, ПК, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Google Stadia.