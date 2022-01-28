Абсолютно нова відеогра: інсайдер поділився інформацією про Call of Duty: Warzone 2

Авторитетний інсайдер поділився новою інформацією про Call of Duty: Warzone 2. Згідно з його даними, це буде абсолютно нова гра, яка може вийти вже наприкінці цього року.

Цього тижня представники Bloomberg поділилися досить цікавою інформацією про майбутнє франшизи Call of Duty. Згідно з їхніми даними, у розробці зараз знаходяться не лише серійні частини, а й сиквел популярної королівської битви Call of Duty: Warzone.

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Схожою інформацією поділився й авторитетний інсайдер Том Хендерсон. Згідно з його даними, за розробку сиквелу відповідає студія Infinity Ward, а його реліз заплановано вже на кінець 2022 року. Інсайдер відзначив, що нова королівська битва створюється з нуля, бо нинішня версія вже технічно застаріла.

Джерела Тома Хендерсона стверджують, що в майбутній відеогрі не буде зв'язку з попередніми частинами серії. Начебто розробники планують відмовитися від старого контенту, наприклад, зброї та оперативників. Тобто виходить, що розпочинати все з нуля потрібно буде й геймерам. Інсайдер додав, що з'явитися й нова мапа, щоправда, конкретної інформації про неї поки немає.

Найцікавіше в цій ситуації те, що одночасно з сиквелом буде існувати й нинішня версія цієї королівської битви. Начебто назву Warzone отримає нова відеогра, а першу її версію перейменують на Warzone Legacy. Також інсайдер додав, що останню планують підтримувати та оновлювати.

Том Хендерсон відзначив, що реліз сиквелу точно відбудеться на PC, PS5 та Xbox Series. Може вийти відеогра й на консолі минулого покоління (PS4 та Xbox One), щоправда, достовірної інформації з цього питання в інсайдера поки немає.

Як все це розуміє Том Хендерсон / Фото з твітера Tom Henderson