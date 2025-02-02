Сценарист RDR 2 та GTA V вперше показав свою нову гру – Absurdaverse

Співзасновник студії Rockstar та один з головних сценаристів Red Dead Redemption 2 і GTA 5 – Ден Гаузер, представив перші деталі дебютного проєкту своєї нової студії під назвою Absurdaverse.

Легендарний розробник відеоігор представив майбутній проєкт коротким описом іі цікавим зображенням, що демонструє розмаїття його персонажів, інформує 24 Канал.

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Проєкт залишається оповитий таємницею

Ден Гаузер відомий сценарною роботою над обома частинами Red Dead Redemption, Bully, Max Payne 3 та практично кожною грою серії Grand Theft Auto.

Після того як Гаузер залишив лави Rockstar у 2019 році, він займався справами своєї нової студії – Absurd Ventures. Через шість років ми нарешті отримали перші деталі про дебютну гру компанії під назвою Absurdaverse.

Анонс проєкту напрочуд лаконічним та містить "лише кілька" персонажів та короткий опис.

Приготуйтеся до зустрічі з деякими новими типами героїв (та спостерігати, як вони страждають),

– йдеться в дописі.

Зазначається, що впродовж 2025 року на геймерів очікує більше інформації про "сюжетно-комедійну пригодницьку гру" та анімаційні проєкти у всесвіті Absurdaverse.

Тож, схоже, що у Гаузера та компанії доволі амбітні плани, які виходять за рамки ігрової індустрії.