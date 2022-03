Activision Blizzard, Microsoft та Rockstar Games зупиняють продаж своїх ігор на території Росії

Одразу два гіганти ігрової індустрії заявили, що зупиняють продаж своїх ігор на Росії. Здається, приєднається до них й Rockstar Games, яка вже майже заблокувала свій сервіс для росіян.

Кількість відомих відеоігрових компанії, яка відмовляється працювати на території країни-агресора, лише зростає. Сьогодні про своє бажання вийти з місцевого ринку заявили одразу кілька відомих розробників ігор.

Activision Blizzard

Представники Activision Blizzard заявили, що з жахом слідкують за тим, що відбувається зараз на території України. Вони відзначили, що солідарні з українським народом та додали, що пожертвують постраждалим від російської агресії 300 тисяч доларів.

Також компанія Activision Blizzard вирішила зупинити розповсюдження всіх своїх проєктів на території країни-агресора. Йдеться не лише про відеоігри, а й про різноманітні доповнення, внутрішньоігрові транзакції та підписки. Також додамо, що подібна заборона стосується всіх платформ.

Microsoft

, що компанія Activision Blizzard є розробником таких проєктів: Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Candy Crush, Crash Bandicoot, StarCraft та чимало інших відомих франшиз.

Не хоче співпрацювати з окупантами й відома компанія Microsoft. Відповідне повідомлення вона опублікувала ще кілька днів тому, щоправда, масштаб санкції у сфері відеоігор став відомий лише вчора. Отже, тепер на території країни-агресора не можна придбати всі відеоігри Microsoft. Відзначимо, що заборона діє на всіх платформах, а також вона стосується внутрішньоігрових транзакцій, доповнень та підписок.

Rockstar Games

, що компанія Microsoft відповідає за розробку таких проєктів: Minecraft, Halo, Forza Horizon, Gears of War, DOOM, Deathloop, The Elder Scrolls, Prey, Wolfenstein, The Evil Within, Dishonored, Fallout, Sea of Thieves та чимало інших популярних відеоігор.

Здається, приєднається до двох вищезгаданих гігантів ігрової індустрії й компанія Rockstar Games. Річ у тім, що вчора російські геймери почали масово скаржитися на те, що вони не можуть придбати відеоігри в сервісі Rockstar Store. Офіційної заяви поки не послідувало, але загалом й так зрозуміло, чим все це має завершитися.

Додамо, що поки окупанти можуть придбати ігри Rockstar Games в інших сервісах. Щоправда, як вони це планують робити незрозуміло. Річ у тім, що вчора вирішила покинути ринок країни-агресора й платіжна система PayPal.

, що компанія Rockstar Games є розробником таких відеоігор: Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne, Bully, L.A. Noire та інших відомих проєктів.

