Activision Blizzard, Microsoft и Rockstar останавливают продажу своих игр на территории России

Сразу два гиганта игровой индустрии заявили, что останавливают продажу своих игр на России. Кажется, присоединится к ним и Rockstar Games, которая уже почти заблокировала свой сервис для россиян.

Количество известных видеоигровых компаний, которые отказываются работать на территории страны-агрессора, только растет. Сегодня о своем желании выйти из местного рынка заявили несколько известных разработчиков игр.

Activision Blizzard

Представители Activision Blizzard заявили, что с ужасом следят за тем, что происходит сейчас на территории Украины. Они отметили, что солидарны с украинским народом и добавили, что пожертвуют пострадавшим от российской агрессии 300 тысяч долларов.

Также компания Activision Blizzard решила остановить распространение всех своих проектов на территории страны-агрессора. Речь идет не только о видеоиграх, но и о различных дополнениях, внутриигровых транзакциях и подписках. Также добавим, что подобный запрет касается всех платформ.

Microsoft

, что компания Activision Blizzard является разработчиком таких проектов: Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Candy Crush, Crash Bandicoot, StarCraft и много других известных франшиз.

Не хочет сотрудничать с оккупантами и известная компания Microsoft. Соответствующее сообщение она опубликовала еще несколько дней назад, правда, масштаб санкции в сфере видеоигр стал известен только вчера. Теперь на территории страны-агрессора нельзя приобрести все видеоигры Microsoft. Отметим, что запрет действует на всех платформах, а также касается внутриигровых транзакций, дополнений и подписок.

Rockstar Games

, что компания Microsoft отвечает за разработку таких проектов: Minecraft, Halo, Forza Horizon, Gears of War, DOOM, Deathloop, The Elder Scrolls, Prey, Wolfenstein, The Evil Within, Dishonored, Fallout, Sea of Thieves и много других популярных видеоигр.

Похоже, присоединится к двум вышеупомянутым гигантам игровой индустрии и компания Rockstar Games. Дело в том, что вчера российские геймеры начали массово жаловаться на то, что они не могут купить видеоигры в сервисе Rockstar Store. Официального заявления пока не последовало, но в общем-то и так понятно, чем все это должно завершиться.

Добавим, что пока оккупанты могут приобрести игры Rockstar Games в других сервисах. Правда, как они планируют это делать непонятно. Дело в том, что сегодня решила покинуть рынок страны-агрессора и платежная система PayPal.

, что компания Rockstar Games является разработчиком таких видеоигр: Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne, Bully, L.A. Noire и других известных проектов.

