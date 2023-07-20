У звіті про фінанси компанії за 2 квартал 2023 року, Activision оголосила, що дохід від CoD Mobile перевищив позначку в 3 мільярди доларів менш ніж за чотири роки після виходу гри.

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Ця цифра приголомшлива сама по собі, але стає ще більш неймовірною з огляду на деталі.

З'ясувалося, що число гравців CoD Mobile настільки велике, що тепер становить більшість усієї бази гравців Call of Duty.

За даними Activision, у середньому щомісяця в ігри серії заходять близько 90 мільйонів користувачів на усіх платформах і "більш ніж половина" з них припадає саме на мобільну версію проєкту.

Скриншот зі звіту / Фото з твітеру

Попри те, що за своєю моделлю CoD Mobile – безкоштовна гра, яку будь-хто може завантажити та грати, не витративши ні копійки, саме вона принесла Activision Blizzard найбільшу частку доходу у 2023 фінансовому році.

За останні шість місяців мобільні ігри були найбільшою дійною коровою для видавця, принісши 1,9 мільярда доларів, в той час, як дохід від ПК та консолей склав 1,25 та 1,19 мільярда доларів США відповідно.