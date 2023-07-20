В отчете о финансах компании за 2 квартал 2023 года Activision объявила, что доход от CoD Mobile превысил отметку в 3 миллиарда долларов менее чем через четыре года после выхода игры.

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Эта цифра потрясающая сама по себе, но становится еще более невероятной, учитывая детали.

Выяснилось, что число игроков CoD Mobile настолько велико, что теперь составляет большинство базы игроков Call of Duty.

По данным Activision, в среднем ежемесячно в игры серии заходят около 90 миллионов пользователей на всех платформах и "более половины" из них приходится именно на мобильную версию проекта.

Скриншот из отчета / Фото с твиттера

Несмотря на то, что по своей модели CoD Mobile – бесплатная игра, которую кто-либо может скачать и играть, не потратив ни копейки, именно она принесла Activision Blizzard наибольшую долю дохода в 2023 финансовом году.

За последние шесть месяцев мобильные игры были самой дойной коровой для издателя, принеся 1,9 миллиарда долларов, в то время как доход от ПК и консолей составил 1,25 и 1,19 миллиарда долларов США соответственно.