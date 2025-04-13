Activision працюють над продовженням забутої супергеройської франшизи, стверджує інсайдер

Тестер, який нещодавно співпрацював з компанією Activision, розповів, що студія готує продовження для давно забутої відеогри, яка пропонує незвичний погляд на супергеройську тематику.

Практично серед усіх топів відеоігор для яких геймерів вимагають продовження можна побачити супергеройську гру з відкритим світом Prototype і, як стверджує один користувач Reddit, це скоро стане реальністю, повідомляє 24 Канал.

До теми Аналітики шокували: названо жанр відеоігор, який стрімко втрачає популярність

Алекс Мерсер повернеться на геймерські екрани

У 2009 році світ побачив оригінальну Prototype, яка пропонувала неочікуваний для тих часів погляд на супергеройську тематику з похмурим та жорстоким головним героєм.

Гра отримала переважно позитивні відгуки та високі продажі, а її герой Алекс Мерсер – продовження власної історії, ставши антагоністом для сиквелу.

Prototype 2 своєю чергою вийшла менш успішною. Через засилля багів та доволі примітивний сюжет, гра не виправдала очікувань розробників, тож попри сильний старт продажів франшизу "відклали на полицю" на довгі роки, поповнивши список відеоігрових франшиз, яким потрібне продовження.

Аж ось тепер, користувач порталу Reddit Bigbyy заявив, що в Activision вже працюють над третьою частиною гри. За його словами, у Prototype 3 головним героєм нібито знову буде Алекс Мерсер. Місцем дії проєкту стане все той же Нью-Йорк, а сам герой отримає здібність перевтілюватися в інших людей та "проникати в зони" з охороною.

Звісно, цю інформацію слід приймати з неабияким скептицизмом, але з огляду на те, що Activision тепер працюють під егідою Xbox, відродження серії, яка колись була однією з кращих ігор на цій консолі виглядає цілком реалістично.