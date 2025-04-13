Практически среди всех топов видеоигр для которых геймеры требуют продолжения можно увидеть супергеройскую игру с открытым миром Prototype и, как утверждает один пользователь Reddit, это скоро станет реальностью, сообщает 24 Канал.

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Алекс Мерсер вернется на геймерские экраны

В 2009 году мир увидел оригинальную Prototype, которая предлагала неожиданный для тех времен взгляд на супергеройскую тематику с мрачным и жестоким главным героем.

Игра получила преимущественно положительные отзывы и высокие продажи, а ее герой Алекс Мерсер – продолжение собственной истории, став антагонистом для сиквела.

Prototype 2 в свою очередь вышла менее успешной. Из-за засилья багов и довольно примитивного сюжета, игра не оправдала ожиданий разработчиков, поэтому несмотря на сильный старт продаж франшизу "отложили на полку" на долгие годы, пополнив список видеоигровых франшиз, которым нужно продолжение.

И вот теперь, пользователь портала Reddit Bigbyy заявил, что в Activision уже работают над третьей частью игры. По его словам, в Prototype 3 главным героем якобы снова будет Алекс Мерсер. Местом действия проекта станет все тот же Нью-Йорк, а сам герой получит способность перевоплощаться в других людей и "проникать в зоны" с охраной.

Конечно, эту информацию следует принимать с изрядным скептицизмом, но учитывая то, что Activision теперь работают под эгидой Xbox, возрождение серии, которая когда-то была одной из лучших игр на этой консоли выглядит вполне реалистично.