Muse – це перша у своєму роді AI-модель, яка може створювати ігрові середовища, розпізнавати 3D-простір, фізику гри та дії гравців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Microsoft.

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Вона була навчена на семи роках реального ігрового процесу з багатокористувацького шутера Bleeding Edge від Ninja Theory.

Під час презентації Microsoft продемонструвала декілька прикладів роботи Muse. Поточна версія AI може генерувати складні фрагменти ігрового процесу, але лише в низькій роздільній здатності (300x180 пікселів) та з частотою 10 кадрів на секунду. Для цього модель аналізує 10 кадрів реального геймплею (приблизно 1 секунда) та вводи користувача протягом всієї сесії.

Компанія наголошує, що Muse не призначена для створення ігор з нуля та не замінить розробників. Натомість технологія може допомогти переносити класичні ігри на сучасні платформи, створювати прототипи нових ідей та покращувати існуючі проєкти.

Microsoft також заявила, що не змушуватиме свої внутрішні студії використовувати штучний інтелект у розробці.

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У майбутньому компанія планує відкрити доступ до AI-інструментів та експериментів для розробників і спільноти Xbox на ранніх етапах тестування.