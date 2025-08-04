Кіберспортивна організація NAVI спільно з Visa оголосила про запуск нового сезону Академії з Dota 2. Проєкт NAVI Visa Academy шукає талановитих гравців віком до 18 років, щоб виховати нове покоління професіоналів. Найкращі випускники отримають шанс приєднатися до молодіжного складу NAVI Junior.

Які вимоги до кандидатів та що на них чекає?

NAVI Visa Academy відкриває двері для гравців у Dota 2, які мріють про професійну кар'єру. Щоб подати заявку, кандидат повинен відповідати двом ключовим критеріям: бути віком від 14 до 18 років та мати рейтинг 11 000 MMR або входити до топ-1500 найкращих гравців свого регіону. Позиція у грі значення не має, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Natus Vincere.

Дивіться також NAVI знову падають в рейтингу команд від HLTV

Ця ініціатива є частиною стратегії клубу з розвитку молодих талантів. Учасники, які пройдуть відбір, отримають можливість тренуватися під керівництвом досвідчених наставників – тренери про-рівня, сапорт-команда з фізичної підготовки та топове обладнання на додачу. Головною метою академії є підготовка гравців до виступів на професійній сцені.

Як мінімум один випускник отримає гарантоване місце в складі NAVI Dota Junior, що є прямим шляхом до великого кіберспорту. Троє випускників CS Academy вже виступають на турнірах Tier 1.

Що таке NAVI Visa Academy?

NAVI Visa Academy – це спільний освітньо-кіберспортивний проєкт української організації Natus Vincere та компанії Visa. Академія орієнтована на пошук та розвиток молодих талантів у дисциплінах Counter-Strike 2 (CS2) та Dota 2, надаючи їм реальний шанс побудувати професійну кар'єру в кіберспорті.

Академія створена для підлітків віком від 14 років, які мають високі рейтинги у грі. Весь процес проходить у кілька етапів:

Онлайн-відбір.

Буткемп в офісі NAVI в Берліні (для CS2) чи Києві (для Dota 2). 10 кращих гравців запрошуються на двотижневий тренувальний табір, де відвідують теоретичні лекції, беруть участь у командних та індивідуальних тренуваннях і змаганнях.

Інтенсивне тренування з досвідченими тренерами й менеджерами.

Фінал, де визначають найсильніших.

Перший сезон NAVI Visa Academy стартував у 2024 році, вже тоді було подано понад 350 заявок – це свідчить про колосальну зацікавленість серед української молоді. За результатами академії вже сформовано команди NAVI Youth, тренерами яких стали відомі професіонали.

У 2025 році проєкт розширено й на Dota 2, де також діє чітка структура тренувань і відбору.

Участь безкоштовна, а весь процес фінансується партнерами.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!