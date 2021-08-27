До релізу довгоочікуваної гри залишається ще більше як рік, а відомостей про неї все ще обмаль. Втім, схоже, що цю ситуацію починають виправляти, адже розробники нарешті вирішили поділитися з геймерами низкою подробиць про світ масштабного проєкту.

Попередні відомості "Skyrim в космосі": Тодд Говард поділився деталями про амбітну RPG Starfield

На офіційному ютуб-каналі компанії Bethesda з'явилися три короткі відео у яких, на фоні слайдшоу із концепт-артів, творці гри розповідають деякі деталі про майбутні локації світу Starfield під назвою Акіла, Нова Атлантида та Неон, отож, послідовно про кожну з них.

Акіла

Акіла являє собою столицю своєрідної конфедерації трьох зоряних систем під назвою "Freestar Collective". За словами розробників, вона сповнена різношерстними персонажами, яких об'єднує лише одне – віра в особисті кордони для кожного та індивідуальність.

Тизер міста Акіла



Місто обнесене міцною стіною і це зроблено зовсім не дарма, адже за нею на жителів чатує повна небезпек планета та головний ворог тутешніх мешканців у обличчі кровожерливих Аштасів, що являють собою суміш дикого вовка та велоцираптора.

Нова Атлантида

За красномовною назвою Нова Атлантида ховається столиця військової фракції, відомої як "Об'єднані Колонії". Серед безлічі інших угруповань саме вона є найпотужнішою силою у світі гри.

Тизер міста Нова Атлантида



На противагу жителям Акіли, тут понад усе цінують порядок та колективні цінності. За словами розробників це місто в деякому сенсі є відбиттям майбутнього нашого суспільства та нагадує своєрідний "плавильний котел" у якому громадяни всіх рас і віросповідань перетворюються в одне ціле, втрачаючи власну ідентичність.

Не складно здогадатися, що "Freestar Collective" та "Об'єднані Колонії" будуть протистояти одна одній як одні з головних фракцій в грі.

Неон

Неон зараз – це місто суцільного задоволення. Колись могутня корпорація започаткувала його як платформу для комерційного вилову риби, проте знахідка рибки Аврори з незвичайними психотропними властивостями, зумовила певне перепрофілювання.

Тизер міста Неон



Тепер це лігво любителів наркотиків, які стікаються з усіх закутків галактики, щоб спробувати заповідну Аврору, використання якої протизаконне всюди, окрім цього міста. Проте й без наркотиків Неон має чим зацікавити спраглих до пригод відчайдухів.

Відвідати ці та інші локації Starfield ви зможете лише після виходу гри, що запланований 11 листопада 2022 року на Xbox Series X | S та ПК.