Після конференції Е3 2021, Bethesda вирішили не обмежуватися лише новим трейлером та розповіли деякі подробиці про наступну RPG студії.

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Отож, спільна презентація Xbox & Bethesda Games Showcase поклала край численним спекуляціям щодо Starfield. Глядачам нарешті показали кінематографічний трейлер і навіть оголосили дату релізу проєкту.

Останній трейлер проєкту



Невдовзі після цього в різноманітних виданнях почали виходити інтерв'ю з розробниками гри. Зокрема в розмові з журналістами британського The Telegraph Тодд Говард повідав як саме відрізнятиметься Starfield від попередніх RPG студії.

Це трохи більш сувора рольова гра, ніж ми робили раніше. У неї дійсно відмінні системи персонажів – вибір їх минулого тощо. Ми повертаємося до окремих елементів, які використовували в іграх давним-давно, і які, як нам здавалося, дозволяли користувачам робити героїв такими, якими вони хотіли їх бачити, – заявив Говард.

Розробник згадав і про іншу, вже культову гру студії, розроблену під його керівництвом – TES V Skyrim. В контексті розмови про майбутній проєкт, продюсер пообіцяв гравцям подібний приємний досвід та навіть назвав Starfield "Скайрімом в космосі".

Іншопланетні краєвиди / зображення Bethesda

Була анонсована, звична для ігор студії, можливість перемикання між видом від третьої й першої особи, проте останній варіант все ж буде пріоритетним. Інші фірмові риси проєктів Bethesda теж на місці: можливість "відкласти" основний сюжет і відправитися виконувати побічні завдання, поділ світу на великі міста і більш дрібні локації та сотні годин геймплею. Останнє особливо потішить фанатів "лонгплеїв", адже за словами Говарда, Starfield буде "дуже великою грою", а розробники витратили безліч часу, додаючи своєрідні "крючки" для того, щоб люди могли якомога довше насолоджуватися проєктом.

Концепт-арт ремонту корабля / зображення The Washington Post

Щодо сюжету, то відомо не дуже багато. Дія гри розгорнеться через 300 років в альтернативному майбутньому, а гравці візьмуть на себе роль співробітника "Constellation" ("Сузір'я") – останньої організації, що займається дослідженням космосу. Проте це не далеко не єдина "фракція", в ряди якої геймери зможуть вступити у світі гри.

У Starfield багато фракцій, але це основна ("Сузір'я"), частиною якої ви станете. Це дуже схоже на Skyrim з точки зору структури гри, де ви зможете бути тим, ким хочете, а різні фракції, до яких ви можете приєднатися, дійсно допоможуть вам прокладати свій власний шлях, – додав Тодд Говард.

Вже в інтерв'ю для The Washington Post, продюсер все ж обмовився кількома словами про історію гри.

У грі ми задаємо кілька важливих питань – таких, які люди задають, дивлячись в небо, розумієте? "Що там? Чому ми тут? Як ми сюди потрапили?". Ми торкаємося науки, ми торкаємося релігії. Мені дійсно подобається думати про ці важливі питання, – розповів розробник.

Концепт-арт космічного порту для гри Starfield / зображення The Washington Post

Наостанок, глава Bethesda запевнив шанувальників, що гра точно не буде перенесена. За його словами, дата релізу не була б оголошена, якби студія не була впевнена в ній на 100%. Окрім того, розробники навіть замислюються про створення фільму чи серіалу за мотивами Starfield.

Науково-фантастична RPG Starfield стане доступна 11 листопада 2022 року на ПК і Xbox Series X / S.