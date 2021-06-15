Відомо, що фанати Bethesda одні з найвідданіших у всій індустрії. Однак іноді їхня любов до ігор студії та шалена увага до деталей все ще можуть дивувати. Останнім прикладом цього став свіжий трейлер амбітного проєкту Starfield, що був продемонстрований на Xbox & Bethesda Games Showcase в рамках E3 2021.

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Двохвилинний трейлер був дуже багатим на різні деталі, адже це те, що так полюбляє Тодд Говард. Однак, хто міг би очікувати, що невелике надряпане зображення збоку одного з терміналів потенційно розкриє сетинг довгоочікуваної The Elder Scrolls 6? Можливо для пересічних геймерів це просто подряпини дивної форми, проте справжніх шанувальників серії не проведеш.

Приблизно на 78 секунді останнього тизер-трейлера Starfield астронавт сідає в кабіну космічного корабля. Слідом за цим, протягом лічених секунд, на екрані показують бічну частину терміналу пілота з подряпиною у формі, що нагадує обриси якогось острова. Шанувальники серії TES швидко зрозуміли, що ці обриси підозріло схожі на форму регіону на континенті Тамріель, де й відбуваються всі події франшизи The Elder Scrolls. Зображення в трейлері настільки чітке, що важко повірити в те, що воно може бути простою випадковістю.

Тизер-трейлер Starfield



Фанати вважають, що ця "пляма" є західним узбережжям Тамріеля, що поєднує провінції Хаммерфелл і Хай-Рок. Також до складу мапи потрапляє місто Даггерфолл, яке добре знайоме шанувальникам серії завдяки The Elder Scrolls 2.

Однак є і те що викликає сумніви. Хоча в "подряпині" дійсно можна впізнати західне узбережжя Тамріеля, при детальнішому погляді помітні суттєві відмінності від того, що можуть очікувати шанувальники Elder Scrolls. З одного боку, "карта", показана у трейлері Starfield, представлена як відособлений регіон, майже острів. На карті ж Тамріеля до якої вже звикли шанувальники, Хай-Рок на півночі та Хаммерфелл під ним мають природний бар'єр, але, схоже, що на свіжій "мапі" він відсутній.

Порівняння "мапи" з трейлера з відомою мапою Тамріеля / зображення gamerant.com

Також сумніви викликає західна околиця Хаммерфеллу, де розміщено місто Хельгате, яке на новому зображенні, схоже, стало островом, віддаленим від узбережжя. Загальна форма берегової лінії також значно відрізняється. Можна припустити, що розробники з Bethesda повністю переробили форму регіону, через те, що події нової гри будуть відбуватися в епоху, яка суттєво перенесе гравців в часі назад чи вперед від тих подій, які їм вже добре знайомі.

Ще одне, традиційне, для будь-яких чуток чи здогадок питання полягає в тому, чи була ця "карта" поміщена в трейлер Starfield навмисно, чи можливо це просто своєрідна пасхалка чи взагалі жарт. Це шанувальникам серії вдасться дізнатися лише з часом, а поки що здогадки залишаються лише здогадками.