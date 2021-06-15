Известно, что фанаты Bethesda одни из самых преданных во всей индустрии. Однако иногда их любовь к играм студии и безумное внимание к деталям все еще могут удивлять. Последним примером этого стал свежий трейлер амбициозного проекта Starfield, который был продемонстрирован на Xbox & Bethesda Games Showcase в рамках E3 2021.

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Двухминутный трейлер был очень богатым на различные детали, ведь это то, что так любит Тодд Говард. Однако, кто мог бы ожидать, что небольшое изображение нацарапанное на боку одного из терминалов потенциально раскроет сетинг долгожданной The Elder Scrolls 6? Возможно для рядовых геймеров это просто царапины странной формы, однако настоящих поклонников серии не проведешь.

Примерно на 78 секунде последнего тизер-трейлера Starfield астронавт садится в кабину космического корабля. Вслед за этим, в течение считанных секунд, на экране показывают боковую часть терминала пилота с царапиной формы, напоминающей очертания какого-то острова. Поклонники серии TES быстро поняли, что эти очертания подозрительно похожи на форму региона на континенте Тамриэль, где и происходят все события франшизы The Elder Scrolls. Изображение в трейлере настолько четкое, что трудно поверить в то, что оно может быть простой случайностью.

Тизер-трейлер Starfield



Фанаты считают, что это "пятно" является западным побережьем Тамриэля, сочетающим провинции Хаммерфелл и Хай-Рок. Также в состав карты попадает город Даггерфолл, который хорошо знаком поклонникам серии благодаря The Elder Scrolls 2.

Однако есть и то, что вызывает сомнения. Хотя в "царапине" действительно можно узнать западное побережье Тамриэля, при более детальном взгляде заметны существенные отличия от того, что могут ожидать поклонники Elder Scrolls. С одной стороны, "карта", показанная в трейлере Starfield, представлена ​​как обособленный регион, почти остров. На карте же Тамриэля к которой уже привыкли поклонники, Хай-Рок на севере и Хаммерфелл под ним имеют естественный барьер, но, похоже, что на свежей "карте" он отсутствует.

Сравнение "карты" из трейлера с известной картой Тамриэля / изображение gamerant.com

Также сомнения вызывает западная окраина Хаммерфелла, где размещен город Хельгате, который на новом изображении, похоже, стал островом, отдаленным от побережья. Общая форма береговой линии также значительно отличается. Можно предположить, что разработчики из Bethesda полностью переделали форму региона, потому, что события новой игры будут происходить в эпоху, что существенно перенесет игроков во времени назад или вперед от тех событий, которые им уже хорошо знакомы.

Еще одно, традиционный для любых слухов или предположений вопрос заключается в том, была ли эта "карта" помещена в трейлер Starfield намеренно, возможно это просто своеобразная пасхалка или вообще шутка. Это поклонникам серии удастся узнать только со временем, а пока догадки остаются только догадками.