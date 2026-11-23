Актор Гай А. Форт, який озвучив і зіграв одного з персонажів GTA 6, не знає, кого саме він зіграв. Тепер він просить гравців знайти свого героя у грі. Пошуки вже охопили мільйони людей.

Роль, про яку актор забув на кілька років

Гра вийшла 19 листопада після дуже довгої розробки. Через це багато акторів, які працювали над нею, чекали роками, щоб побачити результат своєї праці у Vice City. Саме так сталося з Гаєм А. Фортом, чиє ім'я є в титрах GTA 6. З моменту, коли він записав свою роботу для Rockstar, минуло стільки часу, що він більше не пам'ятає, кого грає, пише Dexerto.

У відео, яке він опублікував, Форт розповів, що був актором захоплення руху.

Я був актором захоплення руху в GTA 6, але поняття не маю, хто я там,

– прокоментував актор Гай А. Форт.

За його словами, на прослуховування він прийшов приблизно чотири чи п'ять років тому. Йому розмістили кульки по всьому тілу та обличчю, а потім він забув про цю історію. Згодом йому надійшов електронний лист про те, що він з'явився в GTA 6.

Які підказки є в пошуках

Актор не грає у відеоігри й не має консолі, тому просить допомоги в гравців. Підказок небагато. Він пам'ятає, що стояв за прилавком, а до нього підходили головні герої та про щось розмовляли. На його обличчі в цей момент були маркери для запису міміки.

Судячи з цього опису, його персонаж може бути продавцем або власником одного з магазинів, які Джейсон і Люсія можуть пограбувати в Леоніді.

Мільйони гравців і досі без результату

Наступного дня Форт опублікував оновлення в Instagram. Він розповів, що персонажа вже шукають три мільйони гравців. Актор зізнався, що не здогадувався ні про те, що таке Grand Theft Auto, ні про те, наскільки ця серія велика.

Попри зусилля спільноти, на момент публікації матеріалу персонаж Форта залишається нерозгаданим.