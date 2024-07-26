Кіно ігри та війна

Олександр Лаптій з'явився в одному з роликів на YouTube-каналі "Азову", щоб згадати, як він потрапив до команди розробників і з чим йому випала нагода зіткнутися на майданчику.

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Актор у цивільному житті, а тепер військовий, каже, що до повномасштабного вторгнення працював над такими стрічками, як "Захар Беркут", "Правило бою", "Черкаси" та іншими. Але в якийсь момент отримав у месенджері пропозицію від кастинг-директорки приєднатися до команди акторів S.T.A.L.K.E.R. 2, на що дуже швидко погодився, оскільки вже давно був фанатом серії ігор.

Вони почали з питання: "Знаєте таку гру?". Я кажу: "Не те що знаю, я декілька разів [пройшов її]",

– згадує військовий з позивним "Сей".

Тож надалі йому випало завдання анімувати одного з ключових персонажів – виступити актором, який дасть цифровій 3D-моделі свою міміку та рухи.

Вже через кілька днів після початку роботи почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке, як відомо, сильно вплинуло на терміни розробки гри. Однак, судячи з усього, Олександр встиг завершити свою частину роботи над персонажем, принаймні в плані його зовнішності.

Згодом, у листопаді, коли Олександр Лаптій вже був у війську, надійшов запит, у якому розробники з GSC Game World поцікавилися, чи зможе він повернутися до студії на деякий час для озвучування свого персонажа.

Звісно, я кажу: "Я зможу, але все залежить від рішення моїх командирів". І буквально ввечері приходить командир і каже: "Все, "Редіс" дав добро", і я тоді поїхав на першу триденну сесію до Києва,

– каже "Сей".

Актор зазначає, що не знає всього сценарію, адже отримував його лише частинами, де були лише його репліки, а також підписав угоду про нерозголошення. Однак зазначає, що його персонаж став для нього одним із улюблених, тож він із нетерпінням чекає на реліз гри.

Дивіться повну версію історії Олександра Лаптія: відео

Нагадаємо, вчора S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знову була перенесена на нову дату – тепер 20 листопада 2024 року замість запланованого раніше 5 вересня. Розробники випустили короткий відеоролик, у якому персонаж отримує повідомлення по рації.