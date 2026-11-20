Актори головних героїв GTA 6 Джейсона і Лусії вперше з'явилися разом на фото. Rockstar роками тримала їхні імена в таємниці, а після релізу гри вони нарешті заговорили.

Хто стоїть за Джейсоном і Лусією?

Світлину в Instagram опублікувала каскадерка Вікторія Лі. На ній Ділан Рурк, який грає Джейсона, обіймається з Менні Л. Перес, виконавицею ролі Лусії, і самою Лі на тлі великого білборда GTA 6. Особу Перес підтвердили раніше цього тижня: її номінували на The Game Awards у категорії найкращого виконання ролі. Для Рурка це перше публічне підтвердження ролі, хоча його ім'я в мережі називали останню добу ті, хто вже отримав копії гри, пише IGN.



Актори Джейсона і Лусії в GTA 6 разом із дублеркою / Фото Вікторії Лі

Лі виявилася основною дублеркою Лусії, а ще виконувала трюки для багатьох інших персонажів.

Після багатьох років мовчання я нарешті можу розповісти, що мені пощастило допомагати оживляти Лусію як її основну дублерку в GRAND THEFT AUTO 6,

– прокоментувала каскадерка Вікторія Лі в Instagram.

Вона згадала про незліченні години роботи та безліч спогадів. За її словами, у створення світу гри вклали неймовірну кількість крові, поту, сліз і ударів, причому удари були справжніми. Окремо Лі подякувала Перес і Рурку та закінчила допис вітанням у Вайс-Сіті.

Що кажуть самі актори?

Після виходу гри повний склад виконавців офіційно оголосили, а Rockstar опублікувала всі титри. Рурк і Перес відзначили запуск спільною заявою у своїх Instagram.

Роками ми спостерігали за найпрацьовитішими й найкваліфікованішими майстрами, яких може запропонувати ігрова індустрія. Для нас велика честь долучитися до цього всесвітнього свідчення людської творчості, винахідливості та сили волі. Ми багато чого навчилися й ще маємо чого вчитися. Боріться за те, що любите, і залишайтеся скромними. До зустрічі в Леоніді,

– заявили актори Ділан Рурк і Менні Л. Перес.

Обоє мають досвід гостьових ролей у серіалах, але гучних проривів досі не мали. Рурк знімався в "Американській родині" та "Анатомії Грей". Тепер вони стали обличчями одного з найбільших розважальних релізів в історії.

Їхні стосунки в грі хвалять за деталізованість: гравці можуть відігравати романтичну й тонку історію двох людей. Подібного в іграх ще не було, хоча частину фанатів така лірика дратує, бо вони хотіли б суто кримінальну історію. Однак злочинів у грі вистачає.

Акторський склад також поповнили молоді таланти та впізнавані обличчя, зокрема Боббі Мойніхен і Стівен Рут. Рут раніше цього року сам розкрив свою роль.

Чи піднесе гра Рурка і Перес до більших ролей, покаже час. Стівен Оґґ, який у GTA 5 грав Тревора, після виходу гри знімався в серіалах "І мертві підуть" та "Ліпше дзвоніть Солу". Оскільки GTA 6, імовірно, матиме найбільший запуск в історії розваг, ці двоє акторів незабаром стануть одними з найвпізнаваніших облич і голосів у відеоіграх.