Акторка Манні Л. Перес, яка зіграла Люсію в GTA 6, вперше висловилася публічно після виходу гри. Вона подякувала шанувальникам за теплий прийом і розповіла, скільки часу присвятила цій ролі.

Що написала акторка після релізу?

Минув тиждень після виходу GTA 6, і Перес звернулася до фанатів в Instagram Stories. Вона подякувала за нових підписників, приємні повідомлення та позитивну реакцію на гру й свою героїню, а наприкінці побажала всім щасливих свят, пише IGN.

Я майже десять років присвятила тому, щоб оживити Люсію. Вона стала такою значущою частиною мого життя, і я безмежно вдячна, що тепер вона стає невеликою частиною і вашого,

– прокоментувала акторка Манні Л. Перес, яка зіграла Люсію Камінос у GTA 6.

На початку допису вона назвала останні дні справжнім вихором.

Чому роль Люсії так довго залишалася таємницею?

Video Games Chronicle зазначає, що слова про майже десять років показують, коли Перес почала працювати з Rockstar. Імовірно, її взяли на роль дуже рано в розробці гри. Фанати вирахували її причетність ще після першого трейлера 2023 року. Проте всі актори GTA 6 підписали угоду про нерозголошення, тому підтвердити роль Люсії вона не могла до дня релізу.

Першим офіційним підтвердженням стала номінація в категорії "Найкраща акторська гра" на The Game Awards. Вона з'явилася за день до виходу гри. Після рекордного й високо оціненого критиками запуску Перес вважають фавориткою премії.

Є ще одна цікава деталь. Перес, схоже, грала Люсію вже у витоках геймплею 2022 року, а голос Джейсона тоді звучав зовсім інакше. Невідомо, чи це був тимчасовий запис, чи актора замінили, коли персонаж змінився. Так чи інакше, Перес довго приховувала свою участь. У день релізу вона разом із виконавцем ролі Джейсона Діланом Рурком опублікувала спільну заяву. Актори назвали гру світовим свідченням людської креативності, винахідливості та сили волі й побажали зустрітися в Леоніді.

Що відомо про попередні ролі Перес?

У резюме акторки кілька гостьових ролей у серіалах "Jessica Jones", "Chicago P.D." та "Law & Order: Special Victims Unit". Люсія – не перша її робота у світі GTA. У GTA 5 вона зіграла епізодичну героїню "Clubber #2", а в GTA Online озвучила дилерку блекджека. Останніми роками в її кар'єрі майже немає інших проєктів, і IGN припускає, що причина в масштабі роботи над GTA 6.

Що кажуть інші актори гри?

Рурк теж поділився вдячністю в Instagram Stories.

Вдячний за цю шалену поїздку. Слів подяки замало. Присвятіть сьогоднішній день тим, кого любите,

– додав актор Ділан Рурк, який зіграв Джейсона.

Про свою роботу заговорили й інші актори. Лексі Шоайбі розповіла про гірко-солодку славу після вірусного успіху героїні Менді. Ведуча радіо Cocoteo FM Ісса Лопес описала складну угоду про нерозголошення, яку підписала перед початком роботи. Минулого місяця виконавці ролей Франкліна, Майкла й Тревора з GTA 5 дали поради акторам нової гри, щоб підготувати їх до слави, якої мало хто з акторів відеоігор досягає.