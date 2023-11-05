З Alan Wake 2 ледь не вирізали сцену, яка швидко стала улюбленою серед геймерів

Головний творчий геній студії Remedy – легендарний Сем Лейк, розповів що новенький Alan Wake 2 міг залишитися без сцени, яку шанувальники гри вважають однією з найкращих не лише у всьому проєкті, а й в історії відеоігор.

Під час подкасту Friends Per Second, креативний директор Remedy Enterteinment Сем Лейк розповів, що один з улюблених відрізків багатьох геймерів майже видалили з фінальної версії гри.

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Однією з найбільш обговорюваних сцен Alan Wake 2 став моторошний і водночас захопливий мюзикл, який очікує на гравців під час проходження четвертої місії.

Геймери залишилися просто в захваті від такого чудернацького водевілю та зійшлися в думці, що ця сцена ніщо інше як чисте мистецтво.

Той самий мюзикл: дивитися відео

Однак виявилося, що ця шикарна секвенція могла й не потрапити до гри.

Було дуже, дуже важко створити мюзикл з кількох причин. Було багато зустрічей (де люди казали – ред.): "Давай, нам потрібно вирізати це". Я сказав: "Абсолютно ні, ми не будемо це вирізати", – розповідає Сем Лейк.

Поділився своїми спогадами про важкий етап сумнівів й інший розробник – Кайл Роулі, який не був впевнений чи підходить подібний креатив для жанру сурвайвал-горору та переймався тим як буде виглядати геймплей під час цієї секвенції.

Також за словами розробників великим фактором у прийнятті рішення стало те, що актор Метью Поретта, який і зіграв письменника Алана Вейка, має чудовий голос та співоче минуле, отож активно просував цю ідею серед колег.

Так чи інакше, сцена потрапила в проєкт на радість величезної кількості геймерів, а сама Alan Wake 2 отримала настільки схвальні оцінки та відгуки як геймерів, так і критиків, що тепер серйозно претендує на звання найкращої гри 2023 року.