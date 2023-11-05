Во время подкаста Friends Per Second креативный директор Remedy Enterteinment Сэм Лейк рассказал, что один из любимых отрезков многих геймеров почти удалили из финальной версии игры.

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Одной из самых обсуждаемых сцен Alan Wake 2 стал жуткий и одновременно увлекательный мюзикл, ожидающий игроков во время прохождения четвертой миссии.

Геймеры остались просто в восторге от такого причудливого водевиля и сошлись во мнении, что эта сцена ничто иное, как чистое искусство.

Тот самый мюзикл: смотреть видео

Однако оказалось, что эта шикарная секвенция могла не попасть в игру.

Было очень, очень тяжело создать мюзикл по нескольким причинам. Было много встреч (где люди говорили – ред.): "Давай нам нужно вырезать это". Я сказал: "Совершенно нет, мы не будем это вырезать", – рассказывает Сэм Лейк.

Поделился своими воспоминаниями о тяжелом этапе сомнений и другой разработчик – Кайл Роули, который не был уверен подходит ли подобный креатив для жанра сурвайвал-хоррора и переживал о том, как будет выглядеть геймплей во время этой секвенции.

Также, по словам разработчиков, большим фактором в принятии решения стало то, что актер Мэтью Поретта, который и сыграл писателя Алана Вейка, имеет прекрасный голос и певческое прошлое, поэтому активно продвигал эту идею среди коллег.

Так или иначе, сцена попала в проект к радости огромного количества геймеров, а сама Alan Wake 2 получила настолько положительные оценки и отзывы как геймеров, так и критиков, что теперь серьезно претендует на звание лучшей игры 2023 года.