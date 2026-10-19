Що сталося з податками Aleksib?

Місцевий суд у Східній Уусімаа вважає, що Aleksib не вказав у податковій декларації за 2020 рік 53 тисячі євро оподатковуваного доходу. За версією суду, гравець зробив це навмисно і так зекономив 28 тисяч євро податків, пише Dust2.

Повістка, яку бачили журналісти фінського видання Iltalehti, стверджує, що Aleksib узагалі не задекларував дохід від продажу наліпок. Цей прибуток він мав внести до декларації за 2020 рік, але не зробив цього.

Як гравець пояснює ситуацію?

За даними джерел, Aleksib визнав, що не вказав дохід від наліпок. Водночас він стверджує: тоді не знав, що такі гроші вважаються оподатковуваним доходом. Dust2 нагадує, що на момент можливого порушення Aleksib грав за OG. На двох мейджорах він виступав у складі ENCE.

Що загрожує гравцеві?

Вирок суд ухвалить пізніше. Умовний термін не означає реального ув'язнення. Якщо Aleksib виконуватиме умови, які поставить суд, він не сидітиме у в'язниці.

Тим часом в інтернеті поширюють відео, яке нібито походить із Telegram. Автори стверджують, що на ньому Aleksib постав перед суддею у фінському суді. Незалежного підтвердження цього запису в джерелі немає.

Aleksib у суді: дивіться відео