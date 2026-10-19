Что случилось с налогами Aleksib?

Местный суд в Восточной Уусимаа считает, что Aleksib не указал в налоговой декларации за 2020 год 53 тысячи евро налогооблагаемого дохода. По версии суда, игрок сделал это умышленно и таким образом сэкономил 28 тысяч евро налогов, пишет Dust2.

В повестке, которую видели журналисты финского издания Iltalehti, утверждается, что Aleksib вообще не задекларировал доход от продажи наклеек. Эту прибыль он должен был включить в декларацию за 2020 год, но не сделал этого/

Как игрок объясняет ситуацию?

По данным источников, Aleksib признал, что не указал доход от наклеек. В то же время он утверждает: тогда не знал, что такие деньги считаются налогооблагаемым доходом. Dust2 напоминает, что на момент возможного нарушения Aleksib играл за OG. На двух мейджорах он выступал в составе ENCE.

Что грозит игроку?

Приговор суд вынесет позже. Условный срок не означает реального заключения. Если Aleksib будет выполнять условия, которые поставит суд, он не будет сидеть в тюрьме.

Между тем в интернете распространяется видео, которое якобы взято из Telegram. Авторы утверждают, что на нем Aleksib предстал перед судьей в финском суде. Независимого подтверждения этой записи в источнике нет.

Aleksib в суде: смотрите видео