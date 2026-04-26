У мережі засвітився загадковий тизер Alien Isolation 2: фанати помітили важливу деталь

Creative Assembly несподівано випустила новий тизер можливої Alien Isolation 2 – перший помітний ролик із 2024 року. Хоча розробники не назвали гру напряму, коротке відео вже викликало активні обговорення серед фанатів: гравці помітили натяк на нову локацію та навіть можливу назву проєкту.

Розробники без попередніх анонсів опублікували новий короткий ролик у соцмережі X, чим одразу привернули увагу шанувальників серії Alien Isolation, пише 24 Канал. Багато хто спершу навіть не повірив, що мовиться про продовження культового хорору 2014 року.

Що показали в новому тизері?

Повноцінним трейлером це назвати складно – ролику немає ані офіційного логотипу гри, ані дати релізу, а сам він триває лише кілька секунд. По суті, це ще один загадковий тизер, який більше ставить запитань, ніж дає відповідей.

Тизер Alien Isolation 2 – дивіться відео:

Тизер починається з кадру, який демонструє перемикач шлюзових дверей. Спочатку червоний сигнал змінюється на зелений, після чого двері відчиняються. За ними можна побачити нову локацію, яка, схоже, суттєво відрізняється від звичних космічних коридорів першої гри.

Особливу увагу фанатів привернула фінальна сцена. Камера переводиться на знайому будку, яка стоїть просто неба під дощем. Саме цей момент породив теорію, що події нової гри можуть відбуватися не на космічному кораблі, а на поверхні планети.

Таке припущення виглядає цілком логічним: оригінальна Alien Isolation майже повністю була побудована навколо замкненого простору космічної станції, а зміна локації могла б стати важливим кроком для розвитку серії.

Цікаво й те, що Creative Assembly також завантажила цей ролик на свій офіційний YouTube-канал назвавши відео False Sense of Security (Хибне відчуття безпеки). Через це частина фанатів припустила, що саме так може називатися нова гра.

Втім, більш імовірно, що це лише назва самого тизера, а не офіційний заголовок проєкту. Якби це була справжня назва гри, її, ймовірно, чітко вказали б в описі або супровідній інформації до відео.

У YouTube-версії також з'явився короткий опис, якого не було в X: "Відчуття того, що ти в більшій безпеці, ніж є насправді". Це ще більше підкреслює атмосферу тривоги та напруги, якою завжди славилася серія.

Після виходу тизера фанати буквально заполонили соцмережі реакціями. Гравці пишуть, що готові чекати будь-яких новин про продовження, адже Alien Isolation давно вважається однією з найкращих survival horror-ігор свого часу, повідомляє в своєму короткому огляді видання Vice.

Водночас фанати радять зберігати обережність: офіційно ніде не підтверджено, що це саме Alien Isolation 2. У самих відео прямо не сказано, що йдеться про сиквел. Хоча більшість ознак вказує саме на це, остаточних підтверджень поки немає.

Проте навіть такий короткий тизер уже став важливою подією для фанатів франшизи. Якщо це справді продовження Alien Isolation, то інтерес до нього буде одним із найвищих серед майбутніх хорор-релізів.