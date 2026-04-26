Разработчики без предварительных анонсов опубликовали новый короткий ролик в соцсети X, чем сразу привлекли внимание поклонников серии Alien Isolation, пишет 24 Канал. Многие сначала даже не поверили, что говорится о продолжении культового хоррора 2014 года.

Что показали в новом тизере?

Полноценным трейлером это назвать сложно – ролике нет ни официального логотипа игры, ни даты релиза, а сам он длится всего несколько секунд. По сути, это еще один загадочный тизер, который больше задает вопросов, чем дает ответов.

Тизер начинается с кадра, который демонстрирует переключатель шлюзовых дверей. Сначала красный сигнал меняется на зеленый, после чего двери открываются. За ними можно увидеть новую локацию, которая, похоже, существенно отличается от привычных космических коридоров первой игры.

Особое внимание фанатов привлекла финальная сцена. Камера переводится на знакомую будку, которая стоит под открытым небом под дождем. Именно этот момент породил теорию, что события новой игры могут происходить не на космическом корабле, а на поверхности планеты.

Такое предположение выглядит вполне логичным: оригинальная Alien Isolation почти полностью была построена вокруг замкнутого пространства космической станции, а смена локации могла бы стать важным шагом для развития серии.

Интересно и то, что Creative Assembly также загрузила этот ролик на свой официальный YouTube-канал назвав видео False Sense of Security (Ложное чувство безопасности). Из-за этого часть фанатов предположила, что именно так может называться новая игра.

Впрочем, более вероятно, что это лишь название самого тизера, а не официальное название проекта. Если бы это было настоящее название игры, ее, вероятно, четко указали бы в описании или сопроводительной информации к видео.

В YouTube-версии также появилось краткое описание, которого не было в X: "Ощущение того, что ты в большей безопасности, чем есть на самом деле". Это еще больше подчеркивает атмосферу тревоги и напряжения, которой всегда славилась серия.

После выхода тизера фанаты буквально заполонили соцсети реакциями. Игроки пишут, что готовы ждать любых новостей о продолжении, ведь Alien Isolation давно считается одной из лучших survival horror-игр своего времени, сообщает в своем коротком обзоре издание Vice.

В то же время фанаты советуют сохранять осторожность: официально нигде не подтверждено, что это именно Alien Isolation 2. В самих видео прямо не сказано, что речь идет о сиквеле. Хотя большинство признаков указывает именно на это, окончательных подтверждений пока нет.

Однако даже такой короткий тизер уже стал важным событием для фанатов франшизы. Если это действительно продолжение Alien Isolation, то интерес к нему будет одним из самых высоких среди будущих хоррор-релизов.