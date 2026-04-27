Після офіційного підтвердження розробки нової частини Alien: Isolation фанати почали уважно вивчати будь-які згадки про гру. Саме так користувачі форуму ResetEra звернули увагу на свіжі вакансії британської студії Creative Assembly, які фактично розкрили перші подробиці про сиквел.

Мовиться про вакансії старшого менеджера з розробки та директора з гейм-дизайну. Саме з опису цих посад стало зрозуміло, що нова частина, яку поки неофіційно називають Alien: Isolation 2, створюється вже не на фірмовому рушії студії.

Що відомо про продовження?

Основою гри стане Unreal Engine 5 від Epic Games. Для серії це важлива зміна, адже оригінальна Alien: Isolation працювала на модифікованому Cathode Engine – внутрішній технології Creative Assembly, яку студія створила разом з AMD спеціально для цього проєкту. В основі цього рішення лежав рушій гри Viking: Battle for Asgard.

Окрему увагу в описі вакансії приділено самому геймплею. Новому директору з гейм-дизайну доручать забезпечити "інноваційний ігровий процес", який при цьому має залишатися вірним атмосфері та духу оригінальної гри. Це означає, що розробники не планують радикально змінювати формулу, яка зробила першу частину культовою серед шанувальників науково-фантастичних хорорів.

Судячи з формулювань, у сиквелі також залишаться ключові елементи виживання, які були основою першої гри: напруга, постійна небезпека та відчуття беззахисності перед ксеноморфом.

Ще один важливий момент – масштаб самого проєкту. У вакансії згадується необхідність реалізації "амбіційного багаторічного плану випуску". Це вказує на серйозні плани студії щодо розвитку гри та, ймовірно, довгий цикл виробництва.

Також від кандидата очікують розуміння сучасних ринкових тенденцій і бачення того, як змінюються вимоги гравців. Це може означати, що Creative Assembly хоче зробити не просто продовження, а сучасний великий реліз, який відповідатиме новим стандартам індустрії.

Офіційно сиквел Alien: Isolation був анонсований ще у жовтні 2024 року. Тоді розробники прямо заявляли, що гра перебуває лише на ранньому етапі виробництва. З огляду на нові деталі та згадку про багаторічний план, швидкого релізу чекати явно не варто.

Схоже, Creative Assembly налаштована зробити не просто другу частину, а масштабне повернення однієї з найкращих ігор у всесвіті Alien.