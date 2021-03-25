Темні часи американського CS:GO: невтішні перегляди турнірів та конкуренція з Valorant

Аналітики з порталу Esports Charts поділилися результатами цікавого дослідження. Вони вирішили проаналізувати перегляди турнірів з CS:GO та Valorant у Північній Америці.

Чимало спеціалістів відзначало, що в останній рік професійна сцена північноамериканського CS:GO переживає дуже темні часи. Тому аналітики з порталу Esports Charts вирішили провести дослідження та дізнатися більше про поточний стан цієї сцени.

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Загальна ситуація

На північноамериканський CS:GO дуже вплинула пандемія, а сцена виявилася абсолютно неготовою до глобального карантину. Відомі транслятори змагань дуже швидко зрозуміли, що звичайних глядачів не дуже цікавлять розбірки команд з цього регіону. А більшість топових місцевих колективів вирішила переїхати до Європи, щоб змагатися з найкращими командами. Також чимало організацій взагалі вирішили поки відмовитися від складів з CS:GO.

Перегляди DreamHack Open March 2021 з CS:GO

Спеціалісти із цього порталу вирішили проаналізувати перегляди останнього локального турніру із назвою DreamHack Open March 2021. У цьому змаганні взяли участь навіть команди із Південної Америки, а також був місцевий топ – Team Liquid. Виявилося, що у середньому матчі цього турніру дивилася 31 тисяча глядачів, хоча більшість була з Бразилії (понад 70%). Варто зазначити, що серпневий DreamHack Open Summer збирав у середньому по 56 тисяч глядачів за матч.

Звісно, можна звинуватити у всьому пандемію, але ж бразильські вболівальники продовжують спостерігати навіть за достатньо посередніми командами зі свого регіону. Американська трансляція навіть у піковий момент змогла зібрати лише 21 тисячу глядачів (80 тисяч у бразильської).

Загальна статистика переглядів DreamHack Open March 2021 / Фото портал Esports Charts

Розподіл глядачів за мовою трансляції DreamHack Open March 2021 / Фото портал Esports Charts

Перегляди турнірів з Valorant

Також аналітики вирішили ознайомитися зі статистикою переглядів цьогорічних відборів до VALORANT Champions Tour 2021. Виявилося, що місцеву публіку зараз більше цікавлять поєдинки саме у грі Valorant. А матчі останнього етапу цих відбіркових змагань взагалі дивилося майже 100 тисяч глядачі у середньому. Найцікавіше, що за цими турнірами з Valorant стежать в основному глядачі на англомовній трансляції. Якщо враховувати останній факт, то різниця стає вже значною.

Статистика переглядів турнірів із CS:GO та Valorant у Північній Америці / Фото портал Esports Charts

Висновки

Прогнози дуже невтішні для північноамериканської сцени CS:GO, бо професійні гравці продовжують активно покидати цю дисципліну та переходити у Valorant. Відомих трансляторів також навряд чи зацікавлять змагання за участю достатньо посередніх команд, бо найкращі колективи з цього регіону вже давно грають в Європі. Цілком ймовірно, що Valorant просто продовжить захоплювати північноамериканський ринок й надалі.