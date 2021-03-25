Аналитики из портала Esports Charts поделились результатами любопытного исследования. Они решили проанализировать просмотры турниров по CS:GO и Valorant в Северной Америке.

Ряд специалистов отмечал, что в последний год профессиональная сцена североамериканского CS:GO переживает очень темные времена. Поэтому аналитики с портала Esports Charts решили провести исследование и узнать больше о текущем состоянии сцены.

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Общая ситуация

На североамериканский CS:GO очень повлияла пандемия, а сцена оказалась совершенно неготовой к глобальному карантину. Известные трансляторы соревнований очень быстро поняли, что обычных зрителей не очень интересуют разборки команд из этого региона. А большая часть топовых местных коллективов решила переехать в Европу, чтобы соперничать с лучшими командами. Также многие организации вообще решили пока отказаться от составов по CS:GO.

Просмотры DreamHack Open March 2021 с CS:GO

Специалисты из этого портала решили проанализировать просмотры последнего локального турнира под названием DreamHack Open March 2021. В этом соревновании приняли участие даже команды из Южной Америки, а также был местный топ – Team Liquid. Оказалось, что в среднем матчи этого турнира смотрела 31 тысяча зрителей, хотя большинство было из Бразилии (более 70%). Стоит отметить, что августовский DreamHack Open Summer собирал в среднем по 56 тысяч зрителей за матч.

Конечно, можно обвинить во всем пандемию, но бразильские болельщики продолжают наблюдать даже за достаточно посредственными командами из своего региона. Американская трансляция даже в пиковый момент смогла собрать лишь 21 тысячу зрителей (80 тысяч в бразильской).

Общая статистика просмотров DreamHack Open March 2021 / Фото портал Esports Charts

Распределение зрителей по языку трансляции DreamHack Open March 2021 / Фото портал Esports Charts

Просмотры турниров по Valorant

Также аналитики решили ознакомиться со статистикой просмотров нынешних отборов к VALORANT Champions Tour 2021. Оказалось, что местную публику сейчас больше интересуют поединки именно в игре Valorant. А матчи последнего этапа этих отборочных соревнований вообще смотрело почти 100 тысяч зрители в среднем. Самое интересное, что за этими турнирами с Valorant следят в основном зрители на англоязычной трансляции. Если учитывать последний факт, то разница становится уже значительной.

Статистика просмотров турниров по CS:GO и Valorant в Северной Америке / Фото портал Esports Charts

Выводы

Прогнозы очень неутешительные для североамериканской сцены CS:GO, потому что профессиональные игроки продолжают активно покидать эту дисциплину и переходить в Valorant. Известных трансляторов также вряд ли заинтересуют соревнования с участием достаточно посредственных команд, поскольку лучшие коллективы из этого региона уже давно играют в Европе. Вполне вероятно, что Valorant просто продолжит захватывать североамериканский рынок и в дальнейшем.