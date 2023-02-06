Мабуть, кожен геймер пам'ятає історію шаленого злету Among Us, яка з початком ковідного локдауну стала однією з найпопулярніших відеоігор у світі..

Читайте також Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Пригадуючи дивовижну історію свого творіння, розробники з Innersloth вирішили поділитися з шанувальниками цікавим фактом, який став прямим наслідком популярності у 2020 році.

Попри те, що проєкт вийшов ще у 2018-ому, тоді він не отримав широкого визнання. Innersloth не здавались та продовжували підтримку гри, доки вона зрештою не вистрілила.

Одначе з великою силою приходить велика відповідальність і саме тоді, коли про гру говорили практично всі, розробники були за крок від потенційних юридичних позовів.

Виявилося, що використавши малиновий колір для позначки хреста у медичному відсіку на одній з мап, Among Us порушила закон, який забороняє використовувати цю емблему будь-кому, крім Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тому розробникам довелося змінити колір на синій аби уникнути неприємностей.

Щоб проілюструвати цю історію у твітері розробники поділилися зображенням, на якому показано дві версії знайомої локації, але з цією невеличкою відмінністю.

Хоча деякі шанувальники Among Us, скоріше за все, й не помітили, як цей символ змінився з червоного на синій, інші пильні геймери, можливо, вловили цю дрібну деталь і тепер ми нарешті знаємо причину такого рішення.