Стримерка почала свою діяльність на платформі OnlyFans 1 січня 2020 року. Тож на початку цього року з того часу виповнилося вже 4 роки.

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Космічні заробітки на OnlyFans

Загалом за 4 роки Amouranth змогла заробити на платформі неймовірні 57 мільйонів доларів. За курсом НБУ на 10 січня, це 2 мільярди 178 мільйонів гривень.

Як бачимо зі статистики, 20 мільйонів доларів Кейтлін Сірагуса отримала завдяки підпискам, 10 мільйонів їй принесли донати шанувальників, а ще 26 мільйонів – особисті листування.

За час повномасштабного вторгнення українці вже звикли усі великі суми порівнювати з тим, що за них можна було б придбати для війська. Виходить, що свій заробіток Amouranth могла б витратити на: