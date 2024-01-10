Стримерша начала свою деятельность на платформе OnlyFans 1 января 2020 года. Так что в начале этого года с тех пор исполнилось уже 4 года.

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Космические заработки на OnlyFans

В общей сложности за 4 года Amouranth смогла заработать на платформе невероятные 57 миллионов долларов. По курсу НБУ на 10 января, это 2 миллиарда 178 миллионов гривен.

Как видно из статистики, 20 миллионов долларов Кейтлин Сирагуса получила благодаря подпискам, 10 миллионов ей принесли донаты поклонников, а еще 26 миллионов – личные переписки.

За время полномасштабного вторжения украинцы уже привыкли все большие суммы сравнивать с тем, что за них можно было бы приобрести для войска. Выходит, что свой заработок Amouranth могла бы потратить на: