Можна купити 14 HIMARS: стримерка похвалилась космічними заробітками на OnlyFans
Джерело:Amouranth
Кейтлін Amouranth Сірагуса є однією з найпопулярніших стримерок на Twitch. Одночасно вже протягом 4 років вона веде свій акаунт на ресурсі OnlyFans, що принесло їй просто неймовірні заробітки.
Стримерка почала свою діяльність на платформі OnlyFans 1 січня 2020 року. Тож на початку цього року з того часу виповнилося вже 4 роки.
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Космічні заробітки на OnlyFans
Загалом за 4 роки Amouranth змогла заробити на платформі неймовірні 57 мільйонів доларів. За курсом НБУ на 10 січня, це 2 мільярди 178 мільйонів гривень.
Як бачимо зі статистики, 20 мільйонів доларів Кейтлін Сірагуса отримала завдяки підпискам, 10 мільйонів їй принесли донати шанувальників, а ще 26 мільйонів – особисті листування.
За час повномасштабного вторгнення українці вже звикли усі великі суми порівнювати з тим, що за них можна було б придбати для війська. Виходить, що свій заробіток Amouranth могла б витратити на:
- 14 систем РСЗВ HIMARS (одна така коштує 4 мільйони доларів),
- майже 2 винщувачі F-16 (вартість одного коливається в межах 30 – 35 мільйонів доларів),
- 15 артилерійських систем M777 (вартість однієї – близько 3,8 мільйона доларів),
- 6 танків Abrams (вартість одного – близько 8,5 мільйона доларів),
- 23 тисячі 750 коптерів Mavic 3 (вартість одного становить 2,4 тисячі доларів).