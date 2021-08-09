Аналітики склали рейтинг найбагатших персонажів в історії відеоігор

Нове дослідження сформувало список найбагатших протагоністів у історії відеоігор і переможець відмітився неймовірним відривом. Детальніше у матеріалі.

Аналітики британського сайту відгуків про казино неочікувано вирішили з'ясувати хто з усіх головних героїв відеоігор був би найбагатшим, якби вони були реальними людьми.

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Для розрахунку статків персонажів використали обчислення їх зарплатні, прибутків сім’ї, суму активів та навіть вартість транспорту й зброї.

1 місце

За результатами підрахунків найбагатшим протагоністом чи радше протагоністкою в усій відеоігровій індустрії було названо археологиню, шукачку пригод та розкрадачку гробниць із серії Tomb Rider – Лару Крофт.

Статки Лари Крофт / зображення casino.co.uk

Сума її статків просто вражає, адже вона складає 706 мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволило героїні у декілька разів випередити найближчого переслідувача. Слід зазначити, що такою високою позицією Лара перш за все завдячує багатству власних батьків, адже саме спадок, залишений ними займає левову частку її банківського рахунку (705 мільйонів 447 тисяч фунтів), тоді як офіційна зарплатня археолога приносить їй скромних 26 тисяч 503 фунти на рік.

2 місце

На другій сходинці розташувався один із головних героїв GTA V – Майл Де Санта зі скромними, у порівнянні з Ларою Крофт, збереженнями у розмірі 43,5 мільйона фунтів.

Статки Майкла із GTA V​ / зображення casino.co.uk

Найбільшою складовою доходів Майкла, ясним чином, стали пограбування та інші злочинні дії, що принесли йому в сумі понад 30 мільйонів фунтів. Також суттєвою часткою активів можна назвати нерухомість, якої імпозантний злодій за роки діяльності накопичив на суму у 12 мільйонів фунтів.

3 місце

Трійку призерів замкнув напарник та протеже Де Санти, ще один протагоніст із GTA V – Франклін Клінтон.

Статки Франкліна із GTA V / зображення casino.co.uk

Схема достатків Франкліна аналогічна його наставникові, основний дохід також приносять всякого роду злодіяння (30 мільйонів фунтів), а з активів виділяється нерухомість (5,5 мільйонів фунтів).

Не потрапили у трійку лідерів, проте варті згадки такі персонажі: